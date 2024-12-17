Матрос «Волгонефти-239» Марченко рассказал, как затонуло судно

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Матрос одного из затонувших в Керченском проливе танкеров Александр Марченко рассказал, как затонуло его судно. По словам члена экипажа «Волгонефти-239», сильные волны, начавшиеся с утра, буквально ломали судно.
«Когда я заступил на дежурство, были сильные волны. В половине девятого утра на танкере объявили тревогу. Нас буквально начало ломать. Собрался весь экипаж в рубке, надели спасательные жилеты. Спасательное судно «Меркурий» несколько раз пыталось подойти к корме, на которой находился экипаж. Но не получалось: были сильные волны. Потом прилетел вертолет, который их эвакуировал. Промокли, грязные. В целом, слава богу, живы», — поделился Марченко в беседе с «Вечерней Москвой».Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что профильные службы на постоянной основе мониторят береговую линию на предмет возможных загрязнений, попавших в море с затонувших танкеров. Как сообщают argumenti.ru, глава общественной организации «Жизнь в твоих руках» Екатерина Горелкина посоветовала руководителю региона использовать для сбора мазута бактерии, которые его пожирают. По словам Горелкиной, такая технология имеется в Севастополе.
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