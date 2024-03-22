Матвиенко прокомментировал теракт в «Крокус сити холле»

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Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что стоящие за терактом в «Крокус сити холл» будут наказаны.
«Те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут заслуженное и неизбежное наказание», — заявила Матвиенко.Спикер Совфеда отметила, что государство окажет всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим.
По данным ФСБ, есть раненые и погибшие.
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Алина Юрчак