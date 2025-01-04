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Мазут добрался до элитной виллы Алсу на крымском побережье

Фото: istockphoto/dehooks

Фото: istockphoto/dehooks

Мазут, загрязняющий побережье Чёрного моря после крушения двух танкеров в Керченском проливе, добрался до элитной виллы известной певцы Алсу в Крыму. Дачная резиденция артистки расположена в посёлке Орловка.


По информации телеграм-канала Mash, нефтепродукт достиг Балаклавы, Орловки Любимовки. Чёрную жижу с побережья убирают сотрудник МЧС, но им катастрофически не хватает рабочих рук, срочно нужна помощь волонтёров. Пока на Серебряном пляже в Балаклаве видны лишь единичные пятна мазута — на камнях водорослях. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заверяет, что загрязнение пока не масштабное, с ним вполне по силам справиться специалистам экстренных служб волонтёрам.

Именно здесь, в элитном посёлке Вязовая Роща под Севастополем, отец Алсу 15 лет назад построил поместье. С 2021 года Алсу и Ян Абрамов пытались продать роскошную виллу за 800 миллионов рублей, но покупатель на элитное жильё так и нашёлся.

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#загрязнение
#крым
Мужчина выстрелил в живот беременной женщине
04 января 2025, 17:03

Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn

В Москве мужчина выстрелил в живот беременной женщине. После этого он сам попытался свести счёты с жизнью.
О страшном происшествии рассказал телеграм-канал Baza. Инцидент произошёл на улице Тёплый стан сегодня, 4 января. 27-летний Михаил поссорился со своей беременной гражданской женой Дарьей. Потеряв контроль над собой, он выстрелил беременной женщине в живот. После этого он попытался покончить с собой.

Полицию и врачей вызвали соседи, услышавшие стрельбу. Сейчас 20-летнюю беременную девушку и её гражданского мужа везут в больницу. Нерождённый ребёнок, по предварительным данным, не пострадал. Мужчина, устроивший стрельбу, находится в состоянии клинической смерти.

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#ребёнок
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#соседи
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Мальчик кричал и стучал в дверь, но никто не помог: Когда квартиру открыли, внутри нашли тела троих детей и двух мам
04 января 2025, 16:24

Погибшие дети (Фото: соцсети)

Даже мужчины не могли говорить о пережитом ночью ужасе в Башкирской квартире: они молча стояли на крыльце и курили одну сигарету за другой.
Они узрели, как две женщины и трое детей погибли от отравления газом. Что стало причиной ужасной трагедии — собственная глупость или ошибка при строительстве дома? Подробности читайте в материале «Радио 1».

Включила колонку и упала в обморок

В канун Старого Нового года к Екатерине Морозовой*, хозяйке квартиры, приехала близкая подруга Ольга Байрамова* с тремя детьми: шестилетним сыном и двумя дочерьми восьми и девяти лет. Сама Катя тоже только вернулась из санатория, куда отправила свою двенадцатилетнюю дочь, которая только благодаря этому и выжила.

Женщины выпили по стаканчику, потом ещё и ещё. Екатерина отправилась спать, а Ольга решила принять ванну. Уложив детей, она до конца выкрутила подачу воды на колонке, полным напором пустила газ. А потом неожиданно потеряла сознание.

Фото: istock / Marina_Ph

По одной из версий, у женщины обострилось хроническое заболевание. По странному совпадению именно в этот момент газ начал заполнять квартиру, а огонь в колонке погас.

Выпившая хозяйка квартиры ничего не почувствовала, а вот сын Ольги начал кричать и стучать в дверь. Соседи предположили, что ребенок плачет из-за наказания и решили не беспокоить чужую семью.

Вместе с этим соседи сверху распахнули окна — откуда-то доносился запах газа. Когда крики мальчика стихли, а из-под двери начала вытекать вода, они поняли, что происходит что-то неладное.

Тут же вспомнили, что ключи от квартиры Екатерина оставила кому-то из жильцов. Сосед Николай открыл дверь и замер: в лицо ему ударил запах газа. Он споткнулся о безжизненное тело мальчика, лежащее у порога. Николай попытался привести ребёнка в чувство, но пульс не прощупывался. В коридоре между комнатой и ванной лежала Ольга.

Фото: istock / burcu saritas

В надежде найти хоть кого-то живым, сосед бросился в комнату. Хозяйка квартиры лежала на диване, две маленькие девочки спали на маленьком диване у окна. Николай, не помня себя, начал вытаскивать тела в коридор.

Тем временем прибыли вызванные кем-то сотрудники правоохранительных органов. Спецслужбы отключили газ во всём доме. Тела пролежали в подъезде всю ночь, их увезли только утром.

Хлипкий дом

Соседка Екатерины в интервью «КП-Уфа» рассказала, что квартиры они получили в августе 2014 года по программе сноса ветхого жилья.

«Здесь и стены вон картонные и двери еле держатся. И на газовое оборудование денег пожалели: колонки у нас – китайский ширпотреб. Не так давно у соседки-пенсионерки колонка погасла – ладно, вытащили ее вовремя, откачали. А ведь одна искра — и взлетели бы все на воздух. Газовики на нас уже рукой махнули: говорят, мол, запахнет газом — открывайте окна», — пояснила она
Ту ночь она провела без сна, сидя у кроватки своего ребёнка, пытаясь отойти от шока.

Утром супруг ушёл на работу, а женщина быстро собрала вещи и вместе с ребёнком отправилась к родителям. Ей было страшно оставаться в доме, где был загазован воздух.

Глупость или вина застройщика?

В квартире Морозовой проверили колонку в присутствии специалистов. После этого устройство забрали на экспертизу. По одной из версий, жильцы могли погибнуть из-за собственной неосторожности: окна и вентиляционные отверстия были закрыты.

«Я не могу прокомментировать качество и работоспособность газовых колонок. Дом новый, колонки используются вторую зиму. Одна или две, действительно, ремонтировались газовыми службами. К другим претензий не предъявлялось и не могло быть. К застройщикам у нас претензий тоже нет», — заявил «КП» Ильдар Фасхутдинов, замглавы администрации Бирского района.
Фото: istock / brizmaker

Квартира, полученная Екатериной чуть больше года назад, преобразилась после ремонта. Однако документы на право собственности она ещё не оформила.

Женщина работала вахтовым методом на севере, а дочь оставляла с няней. С Ольгой они были очень близки: обе любили выпить и повеселиться. Екатерина уже несколько месяцев не работала, регулярно употребляла алкоголь. По слухам, её даже кодировали от алкогольной зависимости.

Недавно Ольга познакомила Катю с молодым человеком, который часто приезжал к ней в гости. Однако в тот вечер его никто не видел.

Три рюмки

Соседи предполагали, что инцидент могли подстроить. На кухне обнаружили три рюмки, но был ли там кто-то ещё — неизвестно.

Фото: istock / keira01

В дальнейшем расследование дела опровергнет любые подозрения в криминальной подоплёке.

Расследование и суд по делу длились восемь лет. На скамье подсудимых оказались бывший директор филиала компании «Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных работ» (БСРСУ ПР) и директор городской газовой службы. Их обвинили в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

При строительстве дома в 2013-2014 годах были допущены нарушения при монтаже дымовых и вентиляционных каналов, что привело к нарушению герметичности и отсутствию тяги. Это привело к накоплению продуктов горения газа в жилых помещениях.

БСРСУ ПР должна была проверить дымоход и вентиляцию до ввода дома в эксплуатацию, но не сделала этого. Директор компании знал об этом, но подписал акт о сдаче дома, не проверив его должным образом. Директор газовой службы также знал о проблемах, но не отключил газ.

Оба подсудимых не признали вину. Один был приговорён к четырём годам лишения свободы, другому назначили 4 года и 6 месяцев. Осуждённые отбывают наказание в колонии общего режима.


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*Имена изменены
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Названы цели предотвращённого теракта в Екатеринбурге
ФСБ: задержанный рассматривал несколько целей теракта в Екатеринбурге
04 января 2025, 15:57

Фото: iStock/aerogondo

Теракт в Екатеринбурге преследовал несколько целей. Об этом рассказал один из задержанных в видеозаписи, представленной ФСБ России.
Ранее ведомство сообщило о задержании четырёх подростков 2007 и 2008 годов рождения, которые собирались совершить теракт с применением самодельного взрывного устройства в месте массового скопления людей в Екатеринбурге. Отмечалось, что они придерживаются идей террористической группировки, запрещённой на территории России.

ФСБ опубликовала запись допроса, в ходе которого молодые люди признались в подготовке теракта.

Один из них подчеркнул, что после изготовления взрывного устройства его планировалось «протестировать», после чего уже применить в ходе теракта. Также террористы после тестирования собирались предпринять несколько попыток использования устройства в различных обстоятельствах.

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#фсб
#екатеринбург
#теракт
#террористы
#запись
#взрывчатка
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ФСБ предотвратила крупный теракт в Екатеринбурге
ФСБ задержала четверых подростков за подготовку теракта в Екатеринбурге
04 января 2025, 15:07

Фото: РИА Новости

Силовики задержали четверых подростков, планировавших совершить теракт в общественном месте в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Отмечается, что сотрудниками ведомства были задержаны четверо россиян 2007 и 2008 годов рождения. Выяснилось, что они разделяют идеи террористической организации, запрещённой на территории России. При этом двое из них также причастны к поджогу служебной машины ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Молодые люди планировали с помощью самодельного взрывного устройства устроить теракт в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге.

Силовики изъяли у подростков компоненты для изготовления взрывного устройства и средства связи, которые содержали инструкции по его изготовлению.

СУ Следственного комитета России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по трём статьям: приготовление к теракту, незаконное хранение и изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств.

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#фсб
#теракт
#задержание
#подростки
#екатеринбург
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Автомобиль с людьми тонет в Москве-реке – фото
Машина с людьми тонет около Лужнецкой набережной в Москве
04 января 2025, 13:33

Фото: iStock/Omnesolum

Автомобиль с людьми тонет на Лужнецкой набережной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что белый Volkswagen врезался в забор около жилого дома на набережной, после чего упала в реку. Спасатели МЧС России уже более получаса не могут вытащить заблокированных внутри водителя и пассажира. По предварительным сведениям, они погибли.

Одна из версий произошедшего гласит, что водитель не справился с управлением, в результате чего влетел в забор, и, пробив его, вылетел в реку.

На месте происшествия работают водолазы, спасатели и оперативные службы.

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«Под монтажной пеной четыре трупа»: мужчина в Павлово убил всю свою семью, чтобы жить с любовницей
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#происшествие
#дтп
#спасатели
#мчс
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«Под монтажной пеной четыре трупа»: мужчина в Павлово убил всю свою семью, чтобы жить с любовницей
04 января 2025, 13:23

Фото: iStock/ beekeepx

17 февраля 2015 года в деревне Павлово (Всеволожского района) исчезла целая семья. Муж с женой, их невестка Лида и малолетняя Василиса. О пропаже заявил гражданский муж Лидии и отец Василисы — Сергей Беляев.


Добропорядочная семья


Об исчезновении семьи Беляевых начали судачить уже на следующий день. 17 числа к участковому пришёл местный житель, поскольку трое суток его родственники не появлялись дома. Мужчина не представлял, куда они могли деться.

Заявитель говорил, что жена вместе с ребёнком планировала ненадолго поехать в Гатчину к родителям. Беляев отмечал, что его мать и отец хотели подвезти жену и дочку на машине, но до места Лида с Василисой так и не добрались.

Сначала оперативники поехали к красному дому из кирпича — там проживали Беляевы. Увидев машины правоохранителей, соседи вышли на улицу. Все хотели поговорить с полицейскими.

«Хорошая, добропорядочная семья. Александр Васильевич тянул лямку за всех. Вот купил себе машину, устроился работать в такси. Жена у него приятная. Супруги в невестке с внучкой души не чаяли. А вот к сынку их, Сергею, стоило бы присмотреться. Он прихлебатель еще тот. Эгоист. Нигде не работал. Вот сидел у родителей на шее и от жены гулял!», — отметила соседка.

«Тела были сложены одно на другое»


В доме следователи обнаружили детскую переноску и памперсы. Не похоже, что Лида в принципе хотела куда-то уехать с ребёнком. Позже выяснилось, что телефоны родственников выключились почти одновременно и именно на территории Павлово.

«18 февраля мы в компании понятых пришли к пропавшим домой с обыском. Для осмотра дома привлекли специально обученных на трупный запах собак. Сергей в это время сидел в полиции, давал показания. Чутье нас не подвело. На полу мы нашли плохо замытые пятна бурого цвета. След вел к подвалу. Вскрыли а там, замурованные под монтажной пеной, четыре трупа. Тела были сложены одно на другое. Внизу глава семейства, потом невестка Лида, мать самого Сергея и сверху маленькая Василиса. Мы тогда сразу же позвонили в участок», — рассказал близкий к расследованию источник.

Услышав телефонный разговор, Беляев сразу сказал, что требует адвоката. Он написал явку с повинной.

Фото: iStock/ Kateryna Sheludko

Крутились как могли


Лидия встретила Сергея ещё в 2009 году. Накануне возлюбленный вышел из тюрьмы. Практически семь лет мужчина провёл за решёткой за убийство несовершеннолетней девушки. Лиду тёмное прошлое Сергея не смущало. В Павлово пара сняла квартиру, за аренду девушка платила сама, а через пару лет Лида забеременела. Василиса появилась на свет в июле 2012 года. По инициативе Сергея пара переехала к нему в дом. Лиду с дочкой хорошо приняли, но с сыном у родителей происходили частые конфликты.

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Беляев-старший регулярно давил на Сергея, поскольку тот не работал. Иногда отец находил ему временные подработки: охранником, слесарем. Обычно Сергей мог продержаться лишь неделю, а потом он опять начинал тянуть из родителей деньги.

Они же сами крутились как могли: отстроили в Павлово просторный дом с пристройками — их они сдавали в аренду. В октябре 2012 года Сергей нашёл новую возлюбленную. Василисе в то время исполнилось всего четыре месяца. Новая избранница Беляева была старше его на год и имела дочку от прошлого брака.

У мужчины не было постоянного заработка, но деньги на новую возлюбленную он всегда находил. Летом 2013 года он даже свозил свою избранницу с её матерью и дочкой в Сочи. Отношения он особо не скрывал, из-за чего мужчина регулярно ссорился с родителями. Любовница могла приехать за Беляевым на машине прямо к родительскому дому.

Из-за романа на стороне отец перестал разговаривать с сыном и выселил его в отдельную комнату при доме. К ней вёл отдельный вход, из-за этого родственники почти не встречались. Единственной связью с родителями была Василиса. Ради неё и Лиды мать с отцом терпели Сергея.

«Во мне копился негатив из-за того, что Лида находилась в моем доме. Я планировал, что там будем жить мы моей новой девушкой, но у меня не получалось уломать на это отца. Он не хотел бросать Лиду с внучкой. Меня это раздражало», — говорил на допросе Сергей.

Фото: iStock/ Yana Tikhonova

Полностью отдавал отчёт своим действиям


14 февраля в восемь часов вечера Беляев позвонил новой возлюбленной с незнакомого номера и предложил приехать к нему. Как выяснилось, за час до звонка он убил всю свою семью. Первой умерла его гражданская жена. Сергей напал на Лиду с водопроводной трубой в руке. На крики прибежала мать. Она даже не смогла понять, что происходит, когда сын убил и её.

«С работы должен был вернуться отец. Я потушил в доме свет и стал его дожидаться. Дочка все слышала. Плакала, но боялась ко мне спуститься. Я думаю, что она все видела. Надо было что-то делать. Я поднялся на второй этаж к Василисе. Она уже не кричала. Взял ее на руки, положил на кровать и накрыл лицо подушкой. Когда отец зашел в дом, я уже поджидал его. В то время как он поравнялся с проходом, я тоже напал на него с трубой», — подчеркнул Беляев.

Примерно в одиннадцать часов вечера приехала любовница Сергея. Он велел ей потушить фары и ждать в автомобиле. Примерно через пятнадцать минут он вышел сам. Праздничную ночь дня всех влюбленных пара провела в доме. Сергей сказал любовнице, что родители и Лида уехали в Гатчину. На следующий день возлюбленные съездили в строительный магазин и приобрели несколько баллонов монтажной пены. Сергей тщательно залил ею тела, а потом замуровал дверь в подвал.

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Позже следователи выяснили, что женщина в самом деле ничего не знала. Беляев выждал несколько суток и лишь спустя три дня подал заявление на розыск. Дом, где произошла трагедия, был оформлен на мать Сергея. Он должен был достаться Беляеву по наследству. Следователи говорили, что Сергей планировал забетонировать подвал и жить в этом доме с любовницей и её ребёнком.

Судебные эксперты признали Беляева вменяемым. Утверждают, что он всецело отдавал отчет своим действиям. У мужчины выявили завышенный уровень самооценки, потребность самовыражения и реализации собственных интересов, определенный эгоцентризм и сосредоточенность в назначенных для себя потребностях. Следствие по делу длилось меньше года. Все это время Беляев был под арестом. Во Всеволожском районном суде тридцатидвухлетнего мужчину признали виновным. За совершение особо тяжкого преступления его осудили на пожизненный срок.

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#убийство
#смерть
#семья
#дом
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#следствие
#тела
#статьи
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Столичные росгвардейцы обнаружили находящийся в розыске автомобиль
04 января 2025, 12:07

Фото: iStock/ beekeepx

Сотрудники Росгвардии обнаружили в Южном административном округе Москвы автомобиль, объявленный в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что экипажу ведомственной охраны поступили сведения о передвижении по Варшавскому шоссе в сторону центра автомобиля, находящегося в розыске. По оперативным данным, злоумышленники использовали его во время совершения мошеннических операций.

Сотрудники Росгвардии остановили автомобиль, после чего передали его и водителя сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

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#автомобиль
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#полиция
#мошенничество
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Новогоднее убийство: в Костроме педофилы изнасиловали 5-летнюю девочку, оказалось, что она была не единственной жертвой
04 января 2025, 11:56

Фото: iStock/ MNStudio

В центре Костромы серийные педофилы похитили маленькую девочку, надругались над ней и жестоко убили. Какое наказание настигло душегубов и кто помогал им в совершении других преступлений — в материале «Радио 1».

Девочку нашли мёртвой


5-летнюю Веронику искали сотрудники следователи, полицейские, волонтёры отряда «Лиза Алерт» и неравнодушные жители Костромы. Ни один человек не мог поверить, что малышка пропала без всякой причины. Вскоре труп маленькой девочки нашли в одной из комнат костромского общежития.

В день обнаружения тела Вероники задержали ранее судимых за педофилию Дениса Герасимова и Вадима Белякова. Однако через год следствие узнало, что был и третий фигурант, активно помогавший педофилам.

Педофилы выбрали девочку


Мама Вероники трудилась уборщицей в местном ДК. Она мыла полы, когда дочка выбежала на площадь — там она случайным образом наткнулась на монстров. Сначала Герасимов и Беляков планировали найти мальчика для надругательства.

Мальчика они не нашли, поэтому педофилы выбрали своей целью девочку. Вероника была похищена в центре города. По камерам наружного видеонаблюдения, оказавшиеся в общем доступе после расправы над малышкой, видно, что Вероника сопротивлялась из всех своих сил, но прохожие не замечали этого.

Региональные СМИ в новогодние праздники говорили, что это одна из наиболее масштабных поисковых операций в истории Костромы — была надежда, что девочку ещё найдут живой. Однако этого не случилось. Спустя несколько часов после пропажи малышки её тело с огромным количеством ножевых ранений обнаружили в комнате одного из общежитий.

В нём жили Беляков и Герасимов. Второй был ранее судим за педофилию и изготовление детской порнографии.

Преступление Беляков и Герасимов совершили в состоянии алкогольного опьянения, но, как в результате показала экспертиза, педофилы прекрасно осознавали, что делают.

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Педофилов было трое


В первые часы после появления информации, что ребёнка нашли мёртвым, жители города организовали стихийный мемориал — туда они приносили цветы и детские игрушки. В то же время выяснилось, что фигурантам способствовал в совершении насильственных действий над несовершеннолетними ранее судимый 27-летний мужчина.

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«Мать говорила, что лучше бы она умерла в детстве»: пропавшую школьницу из неблагополучной семьи нашли мёртвой

Оказалось, что Вероника была не первой жертвой педофилов: как минимум двое мальчиков пострадали от многократных надругательств со стороны трех мужчин. Правда, имя подельника Герасимова и Белякова не раскрывается.

Неназванный преступник неоднократно насиловал мальчика из семьи родственников. В том злодеянии ему помогал Герасимов, а потом к ним присоединился и Беляков. 27-летний мужчина, как и Герасимов, до этого привлекался по статьям о педофилии.

Преступление и наказание


Белякову и Герасимову назначили наказание в виде лишения свободы в колонии особого режима с принудительными мерами медицинского характера. Один из преступников предпринимал попытки оспорить приговор. Третий фигурант дела лишён свободы на 18 лет, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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#изнасилование
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«Уральские авиалинии» подготовили резервный борт для рейса из Шарм-эш-Шейха
04 января 2025, 11:37

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Самолёт Airbus A-321 российской авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха сразу после взлёта. Для находившихся на борту 236-ти пассажиров перевозчик предоставил резервный борт.
Об этом сообщили утром 4 января в пресс-службе компании. Напомним, инцидент произошёл в аэропорту Египта накануне, 3 января. Сразу после взлёта командир воздушного судна получил сигнал автоматики о технической неисправности в одном из двигателей. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета. Экстренное приземление аварийного борта прошло благополучно. Всех пассажиров доставили в зал международных вылетов.

«Уральские авиалинии» сообщили о готовности немедленно предоставить резервный самолёт для осуществления рейса в Екатеринбург, чтобы пассажирам не пришлось долго ждать. В компании-перевозчике уточнили, что борт уже готов. Время вылета теперь зависит от получения разрешения на вылет от египетской стороны.

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#инцидент
#екатеринбург
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