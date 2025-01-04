Мазут добрался до элитной виллы Алсу на крымском побережье

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Мазут, загрязняющий побережье Чёрного моря после крушения двух танкеров в Керченском проливе, добрался до элитной виллы известной певцы Алсу в Крыму. Дачная резиденция артистки расположена в посёлке Орловка.
По информации телеграм-канала Mash, нефтепродукт достиг Балаклавы, Орловки Любимовки. Чёрную жижу с побережья убирают сотрудник МЧС, но им катастрофически не хватает рабочих рук, срочно нужна помощь волонтёров. Пока на Серебряном пляже в Балаклаве видны лишь единичные пятна мазута — на камнях водорослях. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заверяет, что загрязнение пока не масштабное, с ним вполне по силам справиться специалистам экстренных служб волонтёрам.
Именно здесь, в элитном посёлке Вязовая Роща под Севастополем, отец Алсу 15 лет назад построил поместье. С 2021 года Алсу и Ян Абрамов пытались продать роскошную виллу за 800 миллионов рублей, но покупатель на элитное жильё так и нашёлся.
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Александр Бойцов