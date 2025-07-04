МЧС экстренно эвакуировало помощника капитана судна из Балтийского моря
Помощника капитана судна «Гогланд Рифер», которое следовало из Петербурга в Норвежское море, экстренно эвакуировали из Балтийского моря сотрудники МЧС. Об этом сказано в соцсетях ведомства.
«От капитана-координатора МСКЦ «Калининград» поступило экстренное сообщение с борта судна «Гогланд Рифер». Оно следовало по маршруту Санкт-Петербург — Норвежское море. Находящийся на борту помощник капитана почувствовал себя плохо, и ему потребовалась помощь», — говорится в публикации.Для эвакуации спасатели задействовали судно «Генерал Улыбин», передав пострадавшего медикам. Мужчина поблагодарил оперативные службы за оказанную помощь.