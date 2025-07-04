Неизвестный ударил ножом 9-летнего мальчика в Сергиевом Посаде

Фото: iStock/Iulianna Est

Мужчина ранил мальчика, ударив его ножом в шею. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Инцидент произошёл во дворе дома в подмосковном Сергевом Посаде. Неизвестный мужчина, которому на вид 55 лет, подошёл сзади к девятилетнему школьнику, который сидел на качели, и ударил его ножом.

После произошедшего нападавший спрятался в своей квартире, заперев все замки.

В настоящее время полицейские пытаются проникнуть в его жильё для задержания.

Мальчика оперативно доставили в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Анастасия Чинкова

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