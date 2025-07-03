«Газель» с детьми зажата между двумя грузовиками в Ростовской области
«Газель» с детьми зажата между двумя грузовиками при ДТП на трассе М4 «Дон»
Два грузовика и «Газель» столкнулись в Ростовской области. В последней находятся дети, автомобиль зажат большегрузами. О происшествии сообщило управление по предупреждению и ликвидации ЧС по Аксайскому району.
«Поступило сообщение о столкновении на участке ФАД М-4 «Дон» (г. Аксай, ул. Западная) в попутном направлении 2-х грузовых автомобилей и автомобиля «Газель», — говорится в сообщении.
По данным источника, речь идет о несовершеннолетних детях, число пострадавших сейчас уточняют.
Ранее сообщалось о гибели в результате ДТП футболиста английского «Ливерпуля» Диегу Жота в Испании. Уточнялось, что спортсмен был со своим братом Андре да Силва. Молодые люди пытались обогнать другой автомобиль, когда у них взорвалась шина.