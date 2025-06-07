МЧС: Емкости с битумом загорелись в промзоне в Нижегородской области

07 июня 2025, 17:05

Фото: istockphoto/grafoto

Емкости с битумом горят в промзоне Кстово Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС в субботу, 7 июня. Возгорание случилось в Опалихе.







«Пожарно-спасательные подразделения работают на месте. По прибытию установлено, что происходит горение емкости с битумом, площадь уточняется. Также произошел розлив жидкости. Сведений о пострадавших не поступало», — сказано в материале.

