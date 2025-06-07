МЧС: Емкости с битумом загорелись в промзоне в Нижегородской области
Емкости с битумом горят в промзоне Кстово Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС в субботу, 7 июня. Возгорание случилось в Опалихе.
«Пожарно-спасательные подразделения работают на месте. По прибытию установлено, что происходит горение емкости с битумом, площадь уточняется. Также произошел розлив жидкости. Сведений о пострадавших не поступало», — сказано в материале.Спасатели уточнили, что на площади в 100 квадратных метров произошел розлив битума. Выяснение обстоятельств случившегося контролирует региональная прокуратура. По сообщению регионального Роспотребнадзора, проводится исследование атмосферного воздуха.
Отмечается, что в соцсетях публикуют кадры с огромным столбом черного дыма, который виден за несколько километров.