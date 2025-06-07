В российском городе на съёмочную группу телеканала напали с палками
В Дзержинском районе Новосибирска на съёмочную группу телеканала РЕН ТВ напали с палками. Об этом происшествии сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам Волк, инцидент произошел во дворе одного из домов по улице Караваева. Там трое человек, вооружившись палками, напали на журналистов, выполнявших журналистское расследование. В причинах нападения на съемочную группу сейчас разбираются правоохранители, которые оперативно задержали злоумышленников.
На данный момент правонарушителей доставили в отдел полиции № 5 «Дзержинский». В отношении их проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Красноярске мужчина с психическим расстройством напал с ножом на прохожего.
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