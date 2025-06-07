В российском городе на съёмочную группу телеканала напали с палками

07 июня 2025, 16:09

Трое в Новосибирске набросились с палками на съёмочную группу РЕН ТВ

Фото: Istock/Berkut_34

В Дзержинском районе Новосибирска на съёмочную группу телеканала РЕН ТВ напали с палками. Об этом происшествии сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.