Раскрыта схема хищения $29 млн с карт туристов в Турции

Anadolu: владелец отеля в Кушадасы «слил» данные банковских карт 268 туристов
Фото: istockphoto/ilkaydede

Преступную группировку, похищавшую деньги с банковских карт туристов, задержали в Турции, пишет Anadolu. Обозреватели уточнили, что среди пострадавших 268 человек, ущерб составил 29 миллионов долларов.



Полиция начала расследование, когда в прокуратуру Кушадасы пожаловались туристы. По их словам, деньги с карточек начали пропадать уже по приезду домой. По данным следствия, поступило 268 заявлений.

Позже стало известно, что подозреваемым в «сливе» информации оказался владелец одного из отелей города. Стражи порядка выяснили, что тот передавал банковские данные другим гостиницам и компаниям по аренде машин. Деньги списывались якобы за аренду и проживание. Фигурантов отслеживали четыре месяца. Среди задержанных 20 человек.

Никита Кротов

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