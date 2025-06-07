Раскрыта схема хищения $29 млн с карт туристов в Турции

07 июня 2025, 15:07

Anadolu: владелец отеля в Кушадасы «слил» данные банковских карт 268 туристов

Фото: istockphoto/ilkaydede

Преступную группировку, похищавшую деньги с банковских карт туристов, задержали в Турции, пишет Anadolu. Обозреватели уточнили, что среди пострадавших 268 человек, ущерб составил 29 миллионов долларов.