Раскрыта схема хищения $29 млн с карт туристов в Турции
Преступную группировку, похищавшую деньги с банковских карт туристов, задержали в Турции, пишет Anadolu. Обозреватели уточнили, что среди пострадавших 268 человек, ущерб составил 29 миллионов долларов.
Полиция начала расследование, когда в прокуратуру Кушадасы пожаловались туристы. По их словам, деньги с карточек начали пропадать уже по приезду домой. По данным следствия, поступило 268 заявлений.
Позже стало известно, что подозреваемым в «сливе» информации оказался владелец одного из отелей города. Стражи порядка выяснили, что тот передавал банковские данные другим гостиницам и компаниям по аренде машин. Деньги списывались якобы за аренду и проживание. Фигурантов отслеживали четыре месяца. Среди задержанных 20 человек.
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