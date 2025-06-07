Школьницу в Петербурге обокрали, устроив обыск в квартире

07 июня 2025, 14:21

Лжеполицейские обокрали квартиру в Петербурге, убедив подростка в обыске

Фото: Istock/brizmaker

В Петроградском районе Санкт-Петербурга 13-летняя девочка впустила в квартиру неизвестных, которые под видом обыска украли из сейфа наличные и драгоценности. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.