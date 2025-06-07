Школьницу в Петербурге обокрали, устроив обыск в квартире
В Петроградском районе Санкт-Петербурга 13-летняя девочка впустила в квартиру неизвестных, которые под видом обыска украли из сейфа наличные и драгоценности. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.
Как сообщает ведомство, в полицию Петроградского района в пятницу обратилась жительница одного из домов на Большом проспекте. По словам женщины, ее дочь находилась дома одна. В дверь позвонили двое мужчин, которые представились сотрудниками правоохранительного ведомства. Убедив её 13-летнюю дочь в необходимости проведения обыска, они устроили осмотр квартиры и похитили из сейфа наличные деньги и украшения.
Полиция уточняет, что в результате «обыска» было украдено около 1,5 миллиона рублей деньгам и много дорогих ювелирных украшений. Общий ущерб составил около 6,24 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело о краже, полиция ищет предполагаемых виновнииков.
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