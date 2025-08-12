Достижения.рф

Крупный пожар на предприятии в Ярославле: обрушилась кровля на площади 4,5 км²

В Ярославле горит производственное здание на улице Полушкина Роща
Крупный пожар охватил производственное предприятие на улице Полушкина Роща в Ярославле, где произошло обрушение кровли на площади 4,5 км².



По данным МЧС России, на тушение пожара привлечены 70 пожарных и 23 единицы техники. Огнем полностью уничтожена кровля здания, площадь возгорания составляет 4,5 км². Предварительно, пострадавших нет — сотрудники предприятия были эвакуированы до распространения огня.

Причины возгорания устанавливаются. Специалисты обследуют конструктивные особенности объекта для оценки риска дальнейших обрушений.

На месте работают оперативные группы МЧС и полиции.



Елизавета Теодорович

