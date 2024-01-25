МЧС: Из-под завалов насосной станции в Новотроицке спасены все шесть человек

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В Новотроицке в Оренбургской области спасли всех шестерых человек, которые оказались под завалами при обрушении канализационно-насосной станции. Об этом сообщили в МЧС России.
Сообщается, что спасательная операция завершена. Все пострадавшие живы, им оказывается необходимая помощь.
Ранее правительство области сообщило о том, что одной из причин обрушения здания насосной станции в оренбургском Новотроицке мог стать взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы.
Напомним, в Новотроицке в Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция. Количество погибших во время обрушения канализационно-насосной станции увеличилось до двух. На месте происшествия работают четыре бригады скорой медицинской помощи.
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Ранее правительство области сообщило о том, что одной из причин обрушения здания насосной станции в оренбургском Новотроицке мог стать взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы.
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Екатерина Коршунова