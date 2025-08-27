Суд рассмотрит иск Большого театра к спекулировавшим билетами мошенникам
Тверской суд Москвы назначил рассмотрение иска Большого театра о взыскании компенсации с группы мошенников, осужденных за продажу билетов от имени театра по завышенным ценам. Судебное заседание по иску запланировано на 18 сентября, согласно документам, предоставленным РИА Новости.
Ответчиками по делу выступают Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова. По данным следствия, в феврале 2017 года они создали сайты-двойники таких известных театров, как Мариинский, Малый театр, Театр наций, Российский академический молодежный театр (РАМТ) и Консерватория имени Чайковского. Через эти поддельные сайты мошенники незаконно продавали билеты на мероприятия по завышенным ценам.
В 2024 году суд признал обвиняемых виновными в мошенничестве и незаконном использовании средств индивидуализации товаров, приговорив их к условным и реальным срокам лишения свободы, вплоть до 7,5 лет колонии. Летом текущего года Большой театр подал иск о компенсации за нарушение своих исключительных прав. Первоначально иск был оставлен без движения, но затем суд принял его к производству.
