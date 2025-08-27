Суд рассмотрит иск Большого театра к спекулировавшим билетами мошенникам

27 августа 2025, 08:22

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

Тверской суд Москвы назначил рассмотрение иска Большого театра о взыскании компенсации с группы мошенников, осужденных за продажу билетов от имени театра по завышенным ценам. Судебное заседание по иску запланировано на 18 сентября, согласно документам, предоставленным РИА Новости.