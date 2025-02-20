МЧС: Локализовали пожар в здании Института вычислительной техники

Видео: МЧС России
Крупный пожар на Варшавском шоссе в Москве в здании Института вычислительной техники имени С.А. Лебедева на площади 1500 квадратных метров был локализован, сообщили в МЧС.
Ранее в ночь с 19 на 20 февраля стало известно, что в Москве загорелось здание Института вычислительной техники имени С.А. Лебедева. Оно расположено по адресу Варшавское шоссе, дом 125 с1.
Пожар на юге Москвы охватил 1500 квадратных метров после увеличения площади возгорания. Изначально огонь занимал 350 квадратных метров, но быстро распространился, вызвав обрушение кровли. Пожару присвоили повышенный уровень сложности.
Для тушения была запрошена авиационная поддержка. В Telegram-канале «Радио 1» выкладывался процесс тушения пожара. Указывалось, что для борьбы с огнем задействовали более 170 сотрудников и 50 единиц техники.
Вертолет Ка-32 Московского авиацентра также был привлечен к работе по сдерживанию и устранению огня.
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Пожар на юге Москвы охватил 1500 квадратных метров после увеличения площади возгорания. Изначально огонь занимал 350 квадратных метров, но быстро распространился, вызвав обрушение кровли. Пожару присвоили повышенный уровень сложности.
Для тушения была запрошена авиационная поддержка. В Telegram-канале «Радио 1» выкладывался процесс тушения пожара. Указывалось, что для борьбы с огнем задействовали более 170 сотрудников и 50 единиц техники.
Вертолет Ка-32 Московского авиацентра также был привлечен к работе по сдерживанию и устранению огня.
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Мария Моисеева