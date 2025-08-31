МЧС локализовало пожар на складе в Балашихе

31 августа 2025, 12:51

Пожар на складе в Балашихе локализовали на площади 4000 квадратных метров

Фото: iStock/DmyTo

Пожар на складе в Балашихе локализован на площади четыре тысячи квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.