МЧС локализовало пожар на складе в Балашихе
Пожар на складе в Балашихе локализовали на площади 4000 квадратных метров
Пожар на складе в Балашихе локализован на площади четыре тысячи квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
Более 80 человек и 30 единиц техники были задействованы в ликвидации пожара. На данный момент нет информации о пострадавших.
Работа по тушению пожара осложнена из-за сильного задымления и большого количества горючих материалов в помещении.
До этого сообщалось, что в Волгограде загорелся рынок в Тракторозаводском районе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
