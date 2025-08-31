Достижения.рф

МЧС локализовало пожар на складе в Балашихе

Пожар на складе в Балашихе локализовали на площади 4000 квадратных метров
Фото: iStock/DmyTo

Пожар на складе в Балашихе локализован на площади четыре тысячи квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.



Более 80 человек и 30 единиц техники были задействованы в ликвидации пожара. На данный момент нет информации о пострадавших.

Работа по тушению пожара осложнена из-за сильного задымления и большого количества горючих материалов в помещении.

До этого сообщалось, что в Волгограде загорелся рынок в Тракторозаводском районе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0