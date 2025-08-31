На Сахалине ребенок попал под колеса автомобиля
В Анивском районе Сахалинской области произошла авария, в результате которой пострадал 10-летний мальчик. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Сахалинской области.
ДТП произошло на седьмом километре автодороги «Южно-Сахалинск - Холмск». Согласно предварительной информации, 38-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Toyota Carib», сбила несовершеннолетнего пешехода. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте.
В результате аварии ребенок получил травмы. По данному факту проводится проверка.
