МЧС: На фабрике в Ивантеевки произошёл пожар на 2800 кв. м

В подмосковной Ивантеевке на улице Заречная во вторник, 12 декабря, вечером вспыхнул пожар на территории фабрики.

«В 18:29 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение, что в городе Ивантеевка по адресу: улица Заречная, дом 1 на территории хлопкопрядильной фабрики загорелось отдельно стоящее строение площадью 40 на 70 метров», — сообщил представитель ГУ МЧС РФ по Московской области, майор Александр Объедков.



Он добавил, что причины пожара в настоящее время устанавливаются.







