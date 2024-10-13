МЧС: На Кубани при обрушении перекрытия в психдиспансере погибла медсестра

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В Кореновском районе Краснодарского края в здании психоневрологического диспансера обрушилось перекрытие между этажами. В результате погибла женщина, сотрудница медицинского персонала.
По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС по региону, ЧП произошло в медицинском учреждении на улице Бувальцева. Здание двухэтажное, площадь обрушения составила около ста квадратных метров. Под завалами спасатели обнаружили тело женщины без признаков жизни. Пока известно только, что это сотрудница медперсонала, её личность устанавливается.
Из аварийного здания эвакуированы 206 пациентов и сотрудников диспансера. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Причина обрушения строительной конструкции будет установлена в ходе технической экспертизы.
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Александр Бойцов