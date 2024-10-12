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В Москве обрушился котлован новостройки, под завалами находятся люди

Двое рабочих оказались под завалом после обрушения котлована в Москве
12 октября 2024, 20:08
Фото: Прокуратура города Москвы

Фото: Прокуратура города Москвы

Двое рабочих оказались под завалами после обрушения котлована новостройки в Москве. Об этом экстренные службы сообщили в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что обрушение котлована произошло в новостройке на Косинской улице в столичном районе Вешняки.

В настоящее время проводятся поисковые работы. На месте работают экстренные службы и кинологи. По предварительной версии, под завалами находятся двое рабочих.



По последним данным от прокуратуры Москвы оказавшийся под завалами рабочий погиб. Тело мужчины 1992 года рождения уже удалось достать. Судьба второго мужчины пока неизвестна. Ведомство контролирует ход поисковых мероприятий.

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#пострадавший
«Лекарства не помогают»: о массовом отравлении зефиром из «ВкусВилла» сообщают пользователи
Mash: Сотни людей заявили о масссовом отравлении зефиром из «ВкусВилла»
12 октября 2024, 20:23

Фото: istockphoto/LARISA DUKA

Сотни людей пожаловались на сильное отравление зефиром «Классический» в магазине «ВкусВилл». После его употребления у них возникли боли в животе, диарея и тошнота. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Пострадавшие отправили в магазин жалобу, на что получили ответ с заболеваниями и рекомендацию обратиться к врачу, сообщает канал «Mash». В конце письма представители «ВкусВилла» заявили о хорошем качестве совей продукции.

Пользователи пишут, что даже лекарства не помогают унять боль. Многие предполагают, что причиной отравления стал мальтит — спирт, получаемый из крахмала, который используется в качестве сахарозаменителя. Это вещество может выступить как слабительное. Оно не рекомендуется детям, подросткам и беременным.

Что на самом деле стало причиной массового отравления, установит экспертиза.

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Кадыров сделал заявление по взрыву на АЗС в Грозном
Кадыров: всех виновных во взрыве на АЗС в Грозном привлекут к ответственности
12 октября 2024, 19:41

Фото: МЧС России

Всех, кто виновен во взрыве на газовой АЗС в Грозном, привлекут к ответственности по закону. Об этом сообщил 12 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
«Ситуация находится под моим личным контролем. <…> Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — написал Кадыров.

Также глава Чечни отметил, что следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По официальным данным властей, на АЗС взорвалась цистерна с газом. Погибли двое детей и двое взрослых.
«Я выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Да смилостивится Всевышний Аллах над ними!» — добавил Рамзан Кадыров

Взрыв на АЗС в Чечне в субботу 12 октября прогремел в Байсангуровском районе города Грозного. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 238 УК — нарушение правил безопасности при оказании услуг.

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#рамзан кадыров
#чечня
#грозный
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Дагестан предложил помощь Чечне после взрыва на АЗС в Грозном
Меликов: Дагестан готов помочь Чечне после взрыва на АЗС в Грозном
12 октября 2024, 19:37

Фото: МЧС России

Дагестан готов оказать всю необходимую помощь Чечне после взрыва на АЗС в Грозном. Об этом в своём Telegram-канале написал глава республики Сергей Меликов.
Он от имени всего дагестанского народа выразил глубокие соболезнования семьям погибших при взрыве, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

После он заявил о готовности руководства республики оказать требуемую помощь.

Ранее МЧС России сообщало, что в Грозном на одной из автозаправочных станций взорвалась цистерна с газом, после чего вспыхнул пожар. По последним сведениям, погибли четыре человека, в числе которых двое детей. Глава Чечни Рамзан Кадыров взял данное дело под личный контроль и пообещал привлечь к ответственности всех виновных.

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#мчс
#дагестан
#чечня
#пожар
#взрыв
#азс
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Блогеру Мише Литвину грозит 15 суток за хулиганство
Блогер Литвин и рэпер Баста подрались на стадионе на футбольном матче
12 октября 2024, 18:59

Фото: istockphoto/FotografieLink

Блогера Михаила Литвина задержали за нападение на футбольного болельщика. Это произошло во время матча Медиалиги, в котором его команда Lit Energy играла с футболистами СКА из Ростова-на-Дону.
Со стадиона блогера вывели сразу, сообщает телеграм-канал Mash. На него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ после конфликта с 44-летним фанатом ростовчан Сергеем Плыниным. Последний также доставлен в отдел полиции. Он позволял себе в адрес Миши кричалку, которая ставила под сомнение сексуальную ориентацию блогера, за что получил по лицу.

То, что известного авто-блогера быстро эвакуировали со стадиона, пусть и в отдел полиции, возможно, уберегло его от серьёзных неприятностей. Дело в том, что Плынин, которого он ударил, носит прозвище Маугли и известен как один из лидеров легендарной околофутбольной группировки болельщиков ЦСКА «Ярославка». Он до сих пор считается одним из самых крутых и жёстких бойцов среди фанатов, несмотря на возраст.

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Причину взрыва на АЗС в Грозном назвали правоохранительные органы
ТАСС: взрыв на АЗС в Грозном произошел из-за нарушения техники безопасности
12 октября 2024, 18:59

Фото: МЧС России

Предварительной причиной взрыва на заправке в Грозном стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива. Об этом сообщили оперативные службы вечером 12 октября.
«Была нарушена техника безопасности при перекачке топлива, в результате чего оно воспламенилось», — цитирует собственный источник ТАСС.

Уточняется, что речь идет об автогазозаправочной станции. Специалисты продолжают анализировать причины взрыва.

Взрыва на АЗС в Грозном 12 октября прогремел после 15:00. Погибли четыре человека, включая двоих детей. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших.
«Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — заявил Кадыров.

По данным МЧС России, площадь пожара составила 900 квадратных метров. Местный следком возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности.

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#мчс
#азс
#уголовное взрыв
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#рамзан кадыров
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Владельцем АЗС в Грозном, где произошел взрыв, оказался местный бизнесмен
Shot: СК ищет владельца взорвавшейся АЗС в Грозном Салмана
12 октября 2024, 18:00

Фото: МЧС России

Владельцем заправки в Грозном, на которой произошел взрыв, является местный 48-летний предприниматель Салман М. Об этом сообщил канал Shot.
По данным источника, Салман руководит не только АЗС «Лидер» в Чечне, но и тремя медицинскими компаниями, а также является совладельцем коммунального предприятия. Кроме того, он занимает должность генерального директора риэлторской компании.

На месте взрыва в чеченской столице продолжают работать следователи. Правоохранительные органы пытаются установить местонахождение Салмана.

Взрыв на АЗС в Грозном 12 октября унес жизни четырех человек, среди которых двое детей. Как сообщает республиканское МЧС, за заправке взорвалась цистерна с газом.

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#азс
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#чечня
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Mash: На взорвавшейся АЗС в Грозном ранее были выявлены грубые нарушения
12 октября 2024, 17:10

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

На АЗС «Лидер» в Грозном, где в результате взрыва погибли четыре человека, включая двоих детей, последняя проверка на предмет соблюдения правил безопасности проводилась три года назад. Тогда инспекторы выявили девять серьёзных нарушений.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. В частности, автомобильные сливоналивные станции не отвечали требования промышленной безопасности. Кроме того, в топливных насосах не были установлены средства автоматического контроля загазованности, а также отсутствовали датчики загазованности. И это только малая часть перечня нарушений.

Взрыв прогремел на АЗС на проспекте Мохаммеда Али. Автоцистерну и легковой автомобиль взрывной волной отбросило во двор соседнего дома. Машину смяло в лепёшку, а резервуар чудом не влетел в первый этаж — цистерна приземлилась в нескольких метрах от квартир.

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#азс
#автомобиль
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#грозный
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Четыре человека, включая двоих детей, погибли при взрыве на АЗС в Грозном
12 октября 2024, 16:28

Фото: iStock/maxim4e4ek

При взрыве на автозаправочной станции в Грозном погибли четыре человека, среди которых двое детей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что взрыв прогремел на АЗС в одном из районов чеченской столицы. Взорвавшаяся цистерна отлетела на несколько километров, задев край жилого дома, находящегося неподалёку. После этого на станции вспыхнул крупный пожар.

В результате происшествия по последним данным погибли двое взрослых и двое детей. Как сообщается, их отбросило взрывной волной. В настоящее время устанавливаются личности погибших. Также пока не известно, являлись ли они членами одной семьи.

Последний раз заправочную станцию «Лидер» проверяли в 2021 году. Тогда на ней зафиксировали девять нарушений, которые, по всей видимости, не были вовремя исправлены.

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Жительница Петербурга порезала маленькую дочь из-за приснившегося кошмара
12 октября 2024, 16:13

Фото: istockphoto/ipopba

Жительница Санкт-Петербурга порезала свою спящую маленькую дочь. Причиной стал приснившийся ей кошмар.
Инцидент произошёл в квартире на Петергофском шоссе, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Около часа ночи женщина проснулась в паническом состоянии, которое вызвал у неё приснившийся кошмар. Во сне ей привиделось, что её саму и детей кто-то хочет убить. Она схватила подвернувшийся нож и порезала шею спящей малолетней дочери.

Ребёнка спас отец, который остановил супругу, отобрал у неё нож, после чего вызвал полицию и врачей. Девочке оказали помощь на месте. Рана, к счастью, оказалась неглубокой. Женщину сначала доставили в отдел полиции, а уже оттуда вызвали спецбригаду, которая отвезла её в психоневрологический диспансер. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

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