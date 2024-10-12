В Москве обрушился котлован новостройки, под завалами находятся люди

Фото: Прокуратура города Москвы
Двое рабочих оказались под завалами после обрушения котлована новостройки в Москве. Об этом экстренные службы сообщили в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что обрушение котлована произошло в новостройке на Косинской улице в столичном районе Вешняки.
В настоящее время проводятся поисковые работы. На месте работают экстренные службы и кинологи. По предварительной версии, под завалами находятся двое рабочих.
По последним данным от прокуратуры Москвы оказавшийся под завалами рабочий погиб. Тело мужчины 1992 года рождения уже удалось достать. Судьба второго мужчины пока неизвестна. Ведомство контролирует ход поисковых мероприятий.
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В настоящее время проводятся поисковые работы. На месте работают экстренные службы и кинологи. По предварительной версии, под завалами находятся двое рабочих.
По последним данным от прокуратуры Москвы оказавшийся под завалами рабочий погиб. Тело мужчины 1992 года рождения уже удалось достать. Судьба второго мужчины пока неизвестна. Ведомство контролирует ход поисковых мероприятий.
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Анастасия Чинкова