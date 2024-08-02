Минздрав: двое детей погибли при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле

Фото: Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Двое детей погибли в результате обрушения подъездов многоквартирного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Всего погибло четыре человека.
«Двое», — прокомментировали в ведомстве, есть ли малолетние среди погибших.
Ранее сообщалось о 20 пострадавших. В больницах находятся 11 человек, пятеро отказались от госпитализации.
Обрушение двух подъездов газифицированной пятиэтажки на Сибирской улице Нижнего Тагила произошло накануне, 1 августа. Причиной произошедшего послужил взрыв газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города действует режим ЧС. Следком открыл уголовное дело по статье об оказании услуг или выполнении работ с нарушениями требований безопасности.
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