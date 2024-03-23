Минздрав Подмосковья: Установлены личности 41 погибшего при теракте в «Крокусе»

Фото: Пресс-служба Московской области
В настоящий момент удалось установить личности 41 погибшего при теракте в «Крокус Сити Холле», список публикует Минздрав Московской области.
Тела 41 человека удалось опознать по состоянию на 11:30 23 марта.
Всего, по информации Следственного комитета, теракт унёс жизни более 90 человек. Ещё больше сотни пострадавших находятся в больницах, некоторых из них, в том числе дети, в крайне тяжёлом состоянии.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Преступники начали безжалостно расстреливать людей в упор, после чего устроили пожар в здании «Крокуса».
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Всего, по информации Следственного комитета, теракт унёс жизни более 90 человек. Ещё больше сотни пострадавших находятся в больницах, некоторых из них, в том числе дети, в крайне тяжёлом состоянии.
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Евгения Парфентьева