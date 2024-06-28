Расчет «Искандер-М» уничтожил американскую РСЗО в Харьковской области

Видео: Telegram-канал Минобороны РФ
Расчет «Искандер-М» ракетным ударом по ангару уничтожил американскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) М270 А1 MLRS в населенном пункте Шевченково Харьковской области. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.
Уточняется, что обнаружить позицию противника удалось благодаря работе российских военнослужащих-операторов БПЛА. Бойцы ВС РФ отследили перемещение американской РСЗО и вскрыли ангар в Шевченкове, в котором находились специалисты по обслуживанию и эксплуатации боевой машины США.
В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате удара были ликвидированы личный состав ВСУ, пусковая установка РСЗО М270 А1 MLRS, автомобиль сопровождения и транспортно-заряжающие автомобили с боекомплектом.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате удара были ликвидированы личный состав ВСУ, пусковая установка РСЗО М270 А1 MLRS, автомобиль сопровождения и транспортно-заряжающие автомобили с боекомплектом.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова