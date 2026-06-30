МЧС потерпел юридическое поражение в борьбе за бомбоубежище Надежды Бабкиной
Арбитражный суд Москвы отказал МЧС в пересмотре дела Надежды Бабкиной о бомбоубежище и оставил в силе решение о штрафе в пользу её театра. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В 2022 году сотрудники МЧС признали подвальное помещение театра Надежды Бабкиной на Садовой-Черногрязской улице бомбоубежищем и предписали артистке восстановить его за собственный счет.
Однако певица не согласилась с этим решением. Она обратилась в суд, чтобы оспорить требования ведомства. Суд первой инстанции рассмотрел доводы сторон и принял решение в пользу театра, признав требования ведомства неправомерными.
После этого МЧС подало апелляционную жалобу, однако вышестоящий суд подтвердил первоначальное решение и обязал министерство выплатить театру судебные издержки в размере 50 тысяч рублей.
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