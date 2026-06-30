МЧС потерпел юридическое поражение в борьбе за бомбоубежище Надежды Бабкиной

30 июня 2026, 18:48

Надежда Бабкина (Фото: Instagram* @ngbabkina)

Арбитражный суд Москвы отказал МЧС в пересмотре дела Надежды Бабкиной о бомбоубежище и оставил в силе решение о штрафе в пользу её театра. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.