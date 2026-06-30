«Уровень Монтсеррат Кабалье»: Волочкова резко ответила SHAMAN за отказ в дуэте
Анастасия Волочкова прокомментировала нежелание SHAMAN петь в дуэте
Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала нежелание певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) петь в дуэте.
Ранее Дронов пояснил, что готов разделять сцену только с профессиональными вокалистами. В беседе с Общественной Службой Новостей Волочкова подчеркнула, что не принуждала артиста к дуэту.
«Я лишь сказала, что было интересно сделать такое шоу, где мы с Ярославом поём. Я его насильно не заставляла петь со мной. На нет и суда нет. Не могу сказать, что меня это задело или как-то умалило мои вокальные данные. Я не профессиональная певица, я только учусь вокалу, но азы уже освоила», — сказала артистка балета.Анастасия напомнила, что она балерина, а не певица, и призвала не ожидать от неё «уровня Монтсеррат Кабалье».