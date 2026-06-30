«Тайно разводиться»: SHAMAN впервые высказался о свадьбе с Мизулиной

30 июня 2026, 15:48

Певец SHAMAN опроверг слухи о тайной свадьбе с Екатериной Мизулиной

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Заслуженный артист РФ SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» опроверг слухи о тайной свадьбе с Екатериной Мизулиной.





Как сообщает Пятый канал, певец с иронией заметил, что такие новости вызывают у них смех.

«Мы на диване по вечерам лежим, просто ухохатываемся от этих новостей и не знаем, что делать. Либо нам тайно жениться, либо нам тайно разводиться», — заявил Ярослав.