«Тайно разводиться»: SHAMAN впервые высказался о свадьбе с Мизулиной
Певец SHAMAN опроверг слухи о тайной свадьбе с Екатериной Мизулиной
Заслуженный артист РФ SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» опроверг слухи о тайной свадьбе с Екатериной Мизулиной.
Как сообщает Пятый канал, певец с иронией заметил, что такие новости вызывают у них смех.
«Мы на диване по вечерам лежим, просто ухохатываемся от этих новостей и не знаем, что делать. Либо нам тайно жениться, либо нам тайно разводиться», — заявил Ярослав.Артист напомнил: официально он зарегистрировал брак ещё в ноябре в Донецке, а нынешние публикации воспринимает с улыбкой. Поводом для слухов стал обычный ужин с родственниками, который не носил тайного характера. Присутствие Григория Лепса артист объяснил тем, что они часто видятся и проводят время вместе, поэтому искать скрытый смысл в этом не стоит.