«Это роль клоуна»: Кудрявцева разрушила главный миф о Прохоре Шаляпине
Лера Кудрявцева опровергла стереотип об образе альфонса у Прохора Шаляпина
Российская телеведущая Лера Кудрявцева опровергла распространённый стереотип о Прохоре Шаляпине. В видео, опубликованном в Telegram-канале «Звёздная пыль», она заявила, что певец и шоумен не соответствует образу альфонса.
Кудрявцева рассказала, что работала с Шаляпиным на Кипре, и у неё остались приятные воспоминания.
«Понятно, что Прохор никакой не альфонс, никакие бабки... Это роль клоуна, как и у нас у всех — развлекать людей», — заявила телеведущая.Кроме того, Валерия отметила, что во время совместной работы артист предлагал оплачивать счета в заведениях и помогал нести её багаж в аэропорту. Кудрявцева назвала артиста «классным».
Ранее Лера Кудрявцева прокомментировала слухи о проблемах в браке. По её словам, никакого разлада в отношениях с супругом у неё нет.