«Это роль клоуна»: Кудрявцева разрушила главный миф о Прохоре Шаляпине

30 июня 2026, 18:48

Лера Кудрявцева опровергла стереотип об образе альфонса у Прохора Шаляпина

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Российская телеведущая Лера Кудрявцева опровергла распространённый стереотип о Прохоре Шаляпине. В видео, опубликованном в Telegram-канале «Звёздная пыль», она заявила, что певец и шоумен не соответствует образу альфонса.





Кудрявцева рассказала, что работала с Шаляпиным на Кипре, и у неё остались приятные воспоминания.

«Понятно, что Прохор никакой не альфонс, никакие бабки... Это роль клоуна, как и у нас у всех — развлекать людей», — заявила телеведущая.