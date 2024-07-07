МЧС: Пожар на газораспределителе под Алуштой локализовали на площади 1500 кв.м.

Фото: МЧС России
В Крыму удалось локализовать пожар на газораспределительном узле под Алуштой. Об этом сообщило МЧС России в своем телеграм-канале. По предварительной оценке ведомства, площадь составила 1500 квадратных метров.
«К месту направлены дополнительные силы и средства ГУ МЧС России по Республике Крым. На месте работают более 50 специалистов и 14 единиц техники», – сообщали ранее в МЧС.Пожар на газораспределительном узле близ села Виноградное под Алуштой произошел накануне, 6 июля, в 21:42 по московскому времени. Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что причиной возгорания стала авария на сети.
Глава администрации Алушты Галина Огнева добавила, что из-за пожара у Виноградного сегодня, 7 июля, могут частично или даже полностью отключить газ в городе.
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