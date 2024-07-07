В Алуште допустили полное отключение газа в связи с пожаром

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В крымском городе Алушта газ возможно полное или частичное отключение газа 7 июля из-за аварии на газораспределителе, заявила глава администрации города Галина Огнева в своем Telegram-канале.
«В районе села Виноградное произошла авария на газопроводе. В связи с этим завтра, 7 июля, возможно полное или частичное ограничение подачи газа потребителям муниципалитета», – написала она.
Ранее стало известно о пожаре на газораспределительном узле близ села Виноградное под Алуштой. О пожаре сообщили в субботу, 6 июля, в 21:42 по московскому времени. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что причиной пожара стала авария на сети.
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Александр Климов