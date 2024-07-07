Стала известна причина возгорания газораспределителя под Алуштой в Крыму

В Бурятии жительница Нижнеангарска погибла от нападения медведя, когда в одиночку рыбачила на берегу таежной реки. Об этом сообщает Бурприроднадзор. По данным ведомства, вскоре инспекторы с охотниками выследили зверя и застрелили его.