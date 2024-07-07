Стала известна причина возгорания газораспределителя под Алуштой в Крыму

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Причиной возгорания газораспределителя под Алуштой в Крыму стала авария на сети, сообщил советник главы полуострова Олег Крючков в своем Telegram-канале.
«Авария. МЧС и лесники контролируют периметр. После выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы», – отметил он.
Ранее стало известно, что на газораспределительном узле близ села Виноградное под Алуштой возник пожар.
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Александр Климов