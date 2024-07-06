В Крыму загорелся газораспределительный узел

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Газораспределительный узел загорелся близ села Виноградное под Алуштой в Крыму. На месте работают спасатели и лесники, для предотвращения распространения огня, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС республики.
О пожаре стало известно в 21:42 в субботу, 6 июля. На место выехали сотрудники МЧС России, газовой службы и Алуштинского лесничества. О причине пожара не сообщается.
5 июля в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары. С 7 по 11 июля средняя температура на полуострове поднимется на 7 градусов выше климатической нормы. Ожидается, что в эти дни она достигнет плюс 33-38.
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