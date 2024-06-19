МЧС: Пожар на нефтебазе в Ростовской области удалось локализовать

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Пожар на нефтебазе в Азовском районе Ростовской области локализован. Возгорание резервуара с нефтепродуктами возникло накануне, 18 июня, в результате атаки четырёх украинских беспилотников.
В настоящее время огонь локализован на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в своём телеграм-канале. К ликвидации пожара в резервуаре общим объёмом четыре тысячи кубометров, по данным ведомства, привлечены около 200 человек личного состава и 49 единиц специальной техники.
Как ранее сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, пожар на нефтебазе возник после атаки украинских беспилотников. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Глава региона также сообщил, что специалисты лаборатории Роспотребнадзора ведут постоянный мониторинг окружающей среды. Превышения допустимых пределов вредных веществ в атмосфере не выявлено.
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Александр Бойцов