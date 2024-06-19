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МЧС: Пожар на нефтебазе в Ростовской области удалось локализовать

19 июня 2024, 08:24
Фото: istockphoto/Distortion Media

Фото: istockphoto/Distortion Media

Пожар на нефтебазе в Азовском районе Ростовской области локализован. Возгорание резервуара с нефтепродуктами возникло накануне, 18 июня, в результате атаки четырёх украинских беспилотников.


В настоящее время огонь локализован на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в своём телеграм-канале. К ликвидации пожара в резервуаре общим объёмом четыре тысячи кубометров, по данным ведомства, привлечены около 200 человек личного состава и 49 единиц специальной техники.

Как ранее сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, пожар на нефтебазе возник после атаки украинских беспилотников. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Глава региона также сообщил, что специалисты лаборатории Роспотребнадзора ведут постоянный мониторинг окружающей среды. Превышения допустимых пределов вредных веществ в атмосфере не выявлено.

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#ростовская область
Ликвидаторов шахт заподозрили в махинациях
«Ъ»: ФСБ и МВД провели более 50 обысков по делу нерентабельных шахт
19 июня 2024, 08:14

Фото: istock/irene_rebrova

Сотрудники министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности провели больше 50 следственных мероприятий по уголовному делу о хищении средств через госучреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Сообщается, что следственные действия проводили несколько десятков групп оперативников в Москве, Московской области, Кемеровской, Ростовской, Калининградской областях и в Пермском крае.

Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере касается незаконных действий пока не установленных лиц ГУРШ, а также связанных с этим подведомственным предприятием Минэнерго подрядчиков.

Заявителем выступает Минэнерго. Вместе с ФНС было выяснено, что практически все контракты ГУРШ в 2014-2023 годах на 7 миллиардов рублей получили только 4 компании — «Промстрой», «Сибстройинвест», «Транспортник» и «Шахтастрой». На допрос был вызван генеральный директор ГУРШ Андрей Моисеенков.

По версии следственных органов, ведомство перечислило подрядчикам большие суммы денег, однако ход работ не проконтролировало. На берегах рек остался мусор, а здания и фундаменты снесены не были. Загрязненная вода из шахт попадала в реки. Акватория реки Усьва и ее берега оказались загрязнены.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Подмосковье экс-главу департамента административной работы Минсельхоза РФ, которого разыскивали 12 лет по делу о хищении 2 млрд рублей. Донских находился в международном розыске по подозрению в организации хищения в период с 2007-2011 года средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк». Сумма хищений составила более двух миллиардов рублей.

По подозрению в работе на российских силовиков задержали руководителя одного из отделов Хмельницкого городского совета сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Суд вынес приговор избившему россиянку американцу Блэку
Суд во Владивостоке приговорил военного США Блэка к 3 годам 9 месяцам колонии
19 июня 2024, 06:45

Фото: istock / YakobchukOlena

Первомайский районный суд Владивостока приговорил военнослужащего США Гордона Блэка к 3-м годам и 9-ти месяцам колонии общего режима по делу об угрозе убийством и краже. Об этом информирует корреспондент РИА Новости из судебного зала.
«Назначить наказание в виде лишения свободы 3 года 9 месяцев», — вынесла приговор судья.
Американец будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Блэк был задержан во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег. Военнослужащий США сказал, что взял деньги у своей девушки после драки, которую она, по словам американца, сама спровоцировала. Мужчина подчеркнул, что деньги же он вернул на следующий день.

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным NBC News, военный приехал в РФ без разрешения начальства.

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#сша
#деньги
#женщины
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#мужчина
#новости
#рф
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В Саудовской Аравии из-за жары умерли более 500 паломников
AFP: в Саудовской Аравии погибло более 500 паломников
19 июня 2024, 06:08

Фото: istock / Zurijeta

Число погибших паломников во время хаджа в Саудовской Аравии достигло 577. Об этом информирует издание Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на двух анонимных дипломатов.
Источники рассказали, что что не менее 323 из них были египтянами. Все они умерли из-за жары, кроме одного, который получил смертельные травмы во время давки. Также собеседники издания сообщили, еще не менее 60 из них — иорданцы.

Газета уточняет, что на паломничество все больше влияет изменение климата. Таким образом, температура в районе, где проводят ритуалы, поднимается на 0,4°C каждое десятилетие. Столбик термометра в Большой мечети в Мекке 17 июня достиг 51,8 градуса.

Каждый миллионы мусульман со всего мира собираются в Мекке, чтобы выполнить хадж. В 2024 году он продлится до вечера 19 июня. Хадж — один из пяти столпов ислама, его должен совершить каждый мусульманин хотя бы раз в жизни.

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#температура
#травмы
#саудовская аравия
#мусульмане
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В Приморье завели дело о халатности полицейских из-за мигрантов-насильников
СК возбудил дело из-за нахождения обвиняемых в изнасиловании мигрантов в РФ
19 июня 2024, 05:32

Фото: istock / Akintevs

Следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников управления по вопросам миграции полиции в Приморье из-за незаконного нахождения обвиняемых в изнасиловании девушки на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.
До этого стало известно, что граждане Узбекистана изнасиловали девушку вблизи кафе в районе бухты Лазурная. Преступники угрожали жертве ножом.

Четверо мигрантов были задержаны в аэропорту Владивостока, они планировали скрыться за пределы РФ, ещё одного задержали в городе. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (Изнасилование).

Как следует из материалов СУ СК РФ по краю, с мая 2023 года по июнь 2024 года сотрудники полиции недобросовестно выполнили свою работу и допустили нахождение мигрантов в РФ без каких-либо документов. На основе этого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

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#преступники
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#сотрудники
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#изнасилование
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Крупнейший склад боеприпасов загорелся в Чаде
В столице Чада загорелся склад боеприпасов
19 июня 2024, 05:19

Фото: istock/Oleksiy Samsonov

В столице Чада Нджамене вспыхнул крупнейший склад боеприпасов. Министр иностранных дел страны Абдераман Куламаллах подтвердил факт происшествия.
Как сообщает Франк Пресс со ссылкой на свои источники, в результате пожара очевидцы слышали «очень мощные взрывы» на расстоянии до нескольких километров от склада в районе Гуджи, недалеко от аэропорта Нджамены. Боеприпасы взлетали и взрывались в воздухе.

О пострадавших пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что на военном полигоне Либава на востоке Чехии взорвался неустановленный тип боеприпасов. Согласно информации источника, при взрыве пострадали по меньшей мере 9 человек. 1 военный погиб.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что взрыв на полигоне не связан с саботажем или международной ситуацией. По её словам, произошла трагическая случайность.

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#взрыв
#база
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Обвинение запросило почти пять лет колонии для избившего россиянку американца
Обвинение попросило более 4 лет колонии для военного США Блэка
19 июня 2024, 04:59

Фото: РИА Новости / Илья Аверьянов

Обвинение просит суд во Владивостоке приговорить солдата США Гордона Блэка практически к пяти годам колонии-поселения. Об этом информирует РИА Новости.
«(Просим) назначить наказание 4 года 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сказал прокурор во ходе судебного заседания.
Кроме того, он попросил назначить штраф в размере 40 тысяч рублей. Сторона обвинения добавила, что потерпевшая заявила гражданский иск в 10 тысяч рублей.

Блэк был задержан во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег. Военнослужащий США сказал, что взял деньги у своей девушки после драки, которую она, по словам американца, сама спровоцировала. Мужчина подчеркнул, что деньги же он вернул на следующий день.

Блэка судят по статьям об угрозе убийством и краже.

Ранее сообщалось, что оппозиционера Илью Яшина* перевели из ШИЗО в помещение камерного типа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*признан в РФ иностранным агентом
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Илью Яшина* перевели из ШИЗО
Оппозиционера Илью Яшина* перевели из ШИЗО в помещение камерного типа
19 июня 2024, 04:12

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина* перевели из штрафного изолятора в помещение камерного типа. Об этом сказано в сообщении в его Телеграм-канале.
В сообщении сказано, что администрация колонии ИК-3 под Смоленском перевела Яшина* из ШИЗО в ПКТ.

Экс-мундеп отметил, что ПКТ чем-то напоминает тюрьму строгого режима.

22 мая стало известно, что Яшина* поместили в ШИЗО на 15 суток. Во ФСИН подчеркнули, что такое решение было принято из-за регулярных нарушений заключённым правил внутреннего распорядка в колонии.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к восьми с 8,5 колонии общего режима по делу о распространении фейков о ВС РФ. Помимо этого, политику запретили на протяжении 4-х лет администрировать сайты. Согласно приговору судьи, время, проведенное им в СИЗО, засчитывается в срок наказания из расчета день за полтора.

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*признан в РФ иностранным агентом
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Роспотребнадзор выявил производителей еды, которой массово отравились россияне
Роспотребнадзор установил производителей опасной еды, вызывающей ботулизм
19 июня 2024, 04:04

Фото: istock/Natalia Kirsanova

Специалисты смогли установить производителей и поставщиков еды, после употребления которой жители Москвы и других регионов заболели ботулизмом. В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что источником заражения стала продукция «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке».
В надзорном органе отметили, что ООО «Локалкитчен» и ООО «САВОН-К», которые являются основными изготовителями продукции, не подавали уведомления о начале своей деятельности и выпускали опасную продукцию. Предприятия находились рядом с действующими свалками.

Представители Роспотребнадзора подчеркнули, что более 172 тонн опасной продукции изъяли из оборота.

Напомним, в Москве к врачам с симптомами отравления и подозрением на ботулизм обратились более 120 человек. Сейчас 55 человек находятся в тяжёлом состоянии. Помимо этого, 12 пациентов попали в реанимацию с признаками ботулизма в Нижегородской области. Аналогичные инциденты произошли и в Казани.

Ботулизм – это инфекционное заболевание, возникающее при употреблении продуктов, содержащих соответствующий возбудитель. Характеризуется поражением нервной системы, от человека к человеку не передаётся.

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#здоровье
#болезни
#роспотребнадзор
#еда
#отравление
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Бывшего совладельца крупных лизинговых компаний Тайчера задержали в Москве
Экс-совладельца крупных лизинговых компаний Тайчера задержали в Москве
19 июня 2024, 02:33

Фото:istock/blinow61

Правоохранители задержали бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Бизнесмена задержали утром 18 июня, в это же время шли обыски и выемка документов в «СГ-Транс». Силовики задержали еще пять человек по тому же делу, что и Тайчера.

В свою очередь Telegram-канал Vgudok сообщил, что бизнесмен был задержан сотрудниками ФСБ в одном из российских аэропортов. Также силовики задержали членов совета директоров «Трансфин-М» Александра Голанда и Ивана Благодатских. По информации газеты «Коммерсантъ», именно они купили лизинговую компанию после выхода Тайчера из ее капитала.

Ранее стало известно, что в Италии задержали основателя портала «Право.ру» и бывшего вице-губернатора Кемеровской области Дмитрия Чиракадзе. Его подозревают в организации побега сына экс-губернатора Красноярского края из-под домашнего ареста.

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#арест
#фсб
#деньги
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