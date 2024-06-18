РИА Новости: четыре ударных беспилотника ВСУ атаковали нефтебазу в Азове

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По предварительным данным, четыре беспилотника ВСУ атаковали нефтебазу Азовского района под Ростовом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Предварительно, нефтебазу атаковали четыре ударных беспилотника ВСУ», – цитируют собеседника журналисты.
Ранее глава региона Василий Голубев сообщал в своем Telegram-канале о возгорании резервуаров с нефтепродуктами после атаки беспилотника. По предварительной информации, обошлось без жертв.
В тушении огня в резервуаре общим объёмом 4000 кубометров на площади 3200 квадратных метров участвуют 49 единиц техники, а также 200 спасателей.
Недавно сообщалось, что аналогичный пожар на промышленном объекте под Киевом удалось потушить лишь на четвертые сутки.
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Никита Кротов