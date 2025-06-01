МЧС: в Брянской области при обрушении моста пострадали 28 человек, трое погибли
Спасатели МЧС России проводят обследование повреждённых вагонов и локомотива поезда, пострадавшего в Брянской области. По предварительным данным ВЦМК, жертвами инцидента стали 3 человека, ещё 28 пострадавших госпитализированы.
Операции сотрудников МЧС включают расчистку завалов, эвакуацию уцелевшего подвижного состава и оказание помощи людям.
«В район проведения работ направлены дополнительные силы МЧС России, аварийно-спасательное оборудование, а также световые башни для работ ночью. (...) Основные усилия направлены на поиск и деблокирование людей», — сообщает пресс-служба МЧС.Подтверждено, что к этому часу всего пострадало не менее 31 одного человека.
«К ликвидации последствий аварии привлечены порядка 180 специалистов и 60 единиц техники», — передает Telegram-канал МЧС.Ранее сообщалось, что в Раде высказались об ужасающем подрыве моста в Брянской области.