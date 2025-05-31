Солиста российской дэткор-группы задержали в Подмосковье во время съемок клипа
Солиста дэткор-группы Шиколая задержали в Подмосковье из-за отсутствия документов
Солист дэткор-группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай (сценический псевдоним Alex Terrible) задержан полицией во время съёмок клипа в подмосковной Лобне. Причина: отсутствие документов на съемку, передает SHOT.
Съемки клипа группа проводила около 12:00 утра. Полиция прибыла на место быстро, музыканты успели снять всего несколько дублей. Telegram-каналы Mash и Shot уточняют, что сотрудники полиции задержали всю команду на площадке, включая барабанщика Евгения Новикова.
«Ничего серьёзного не произошло. Просто проверили документы. Была проблема в том, что мы не согласовали площадку с администрацией. За это и заплатили административный штраф», — объяснил Шиколай.Фанатов, которые снимались в массовке для видео, полицейские также отправили в отдел. Через шесть часов, после тщательной проверки документов, поклонников отпустили.
Шиколай основал свой коллектив в 2014 году совместно с создателем группы Acrania, а осенью 2024 года гастролировал с Мэрилином Мэнсоном. Дэткор-группа базируется во Флориде, так что солисту приходится часто летать между США и РФ.
*Запрещенная в России экстремистская организация