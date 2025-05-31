Солиста российской дэткор-группы задержали в Подмосковье во время съемок клипа

31 мая 2025, 23:26

Солиста дэткор-группы Шиколая задержали в Подмосковье из-за отсутствия документов

Александр Шиколай (Фото: Instagram* @alexterribleofficial)

Солист дэткор-группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай (сценический псевдоним Alex Terrible) задержан полицией во время съёмок клипа в подмосковной Лобне. Причина: отсутствие документов на съемку, передает SHOT.





Съемки клипа группа проводила около 12:00 утра. Полиция прибыла на место быстро, музыканты успели снять всего несколько дублей. Telegram-каналы Mash и Shot уточняют, что сотрудники полиции задержали всю команду на площадке, включая барабанщика Евгения Новикова.





«Ничего серьёзного не произошло. Просто проверили документы. Была проблема в том, что мы не согласовали площадку с администрацией. За это и заплатили административный штраф», — объяснил Шиколай.