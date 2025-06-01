В Брянской области обрушился мост, 44 человека пострадало и 4 погибло

01 июня 2025, 00:27

Фото: iStock/gorodenkoff

В Брянской области обрушился мост из-за подрыва опоры. ЧП произошло у села Выгоничи близ деревни Бурачовка. Есть пострадавшие, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Также есть информация о погибших в результате инцидента.





Автодорожный мост обрушился во время проезда под ним пассажирского поезда «Москва — Климово». Поезд сошел с рельсов. На момент обрушения на мосту находилась фура компании «Мираторг».





«В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава», — написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Всего неизвестные заложили 4 взрывных устройства: два на опоре моста и два на шпалах», — сообщает Telegram-канал SHOT.