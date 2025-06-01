МЖД: Мост обрушился из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта»
Обрушение моста в Брянской области произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта». Об этом заявили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Инцидент случился в 22:44 на перегоне Пильшино — Выгоничи, где сошёл с рельсов поезд «Климов — Москва». Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил факт инцидента и оказание помощи людям.
По данным МЖД, движение других составов не нарушено. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб. На место направлены восстановительные поезда, число пострадавших уточняется.
Предварительные данные указывают на 4 погибших и более 40 раненых. Ряд СМИ сообщает о возможном подрыве (до 4 взрывных устройств), но официально эта версия не подтверждена.
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