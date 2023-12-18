МЧС: При пожаре в жилом доме Петербурга погиб человек

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В результате пожара в жилом доме Санкт-Петербурга погиб человек, об этом сообщили представители ГУМЧС в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, пожар разгорелся в трёхкомнатной квартире жилого дома на Школьной улице.
Уже в 18:08 возгорание было локализовано на площади в 60 квадратных метров.
Из горящего здания удалось успешно эвакуировать 26 человек.
Отмечается, что в ликвидации пожара принимали участие 6 единиц техники и 27 сотрудников спасательной службы.
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Уже в 18:08 возгорание было локализовано на площади в 60 квадратных метров.
«На месте пожара обнаружен погибший человек», - прокомментировали ситуацию представители МЧС. При этом, личность погибшего пока что не раскрывается.
Отмечается, что в ликвидации пожара принимали участие 6 единиц техники и 27 сотрудников спасательной службы.
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Евгения Парфентьева