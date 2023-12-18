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МЧС: При пожаре в жилом доме Петербурга погиб человек

18 декабря 2023, 18:53
Фото: iStock/sarawutk

Фото: iStock/sarawutk

В результате пожара в жилом доме Санкт-Петербурга погиб человек, об этом сообщили представители ГУМЧС в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, пожар разгорелся в трёхкомнатной квартире жилого дома на Школьной улице.

Уже в 18:08 возгорание было локализовано на площади в 60 квадратных метров.


Из горящего здания удалось успешно эвакуировать 26 человек.

«На месте пожара обнаружен погибший человек», - прокомментировали ситуацию представители МЧС. При этом, личность погибшего пока что не раскрывается.

Отмечается, что в ликвидации пожара принимали участие 6 единиц техники и 27 сотрудников спасательной службы.

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#мчс
#пожар
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#санкт-петербург
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Российском самолёту разрешили пролететь через Норвегию из-за ЧП на борту
18 декабря 2023, 19:22

Фото: РИА Новости/Пивов

Пассажирскому самолёту российской авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявшему рейс Москва – Варадеро, разрешили совершить пролёт через воздушное пространство Норвегии из-за ЧП на борту. Об этом сообщалось в эфире телеканала NRK.
Отмечается, что на борту случился экстренный медицинский случай, который позволил получить разрешение на пересечение воздушного пространства Норвегии.

После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели жёсткие ограничения в отношении России. Так, Евросоюз, США и Канада и ряд других государств закрыли небо для российских самолётов.

Ранее в Росавиации проанализировали динамику авиационных происшествий за 2023 год и заявили об их снижении на 1,3%.

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#самолет
#россия
#страны
#ограничения
#евросоюз
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Кондуктор высадила ребёнка из автобуса в лесополосе у кладбища в Ленобласти
«47.news»: кондуктор высадила ребёнка из автобуса в лесополосе в Ленобласти
18 декабря 2023, 19:06

Фото: iStock/LeManna

Кондуктор высадила 12-летнего мальчика из автобуса в лесополосе в Ленинградской области. Об этом сообщает «47.news».
Отмечается, что вечером 17 декабря бабушка посадила своего внука на автобус, следовавший по маршруту Ивангород – Кингисепп. Она попросила кондуктора высадить ребёнка на остановке «поселок Кингисеппский», где его должна была встретить мама. Однако автобус проехал эту остановку.

В итоге, около половины девятого вечера мальчика высадили на следующей остановке и оставили одного в неосвещённой лесополосе рядом с кладбищем. К счастью, мальчик смог дозвониться до родителей, которые попросили знакомых забрать сына на автомобиле.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. В компании-перевозчике отметили, что к ним не поступало обращений и жалоб.

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#ленинградская область
#автобус
#ребёнок
#лес
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В СК РФ раскрыли, как можно было предотвратить стрельбу в гимназии Брянска
СК РФ: стрелявшей в школе в Брянске вовремя не оказали психологическую помощь
18 декабря 2023, 18:47

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Восьмикласснице, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, вовремя не оказали необходимую психологическую помощь. Об этом сообщила старший инспектор отдела аналитического сопровождения следствия управления контроля за следственными органами СК РФ Анна Старжинская во время выступления в Госдуме.
Она подчеркнула, что девочка находилась в тяжёлой жизненной ситуации, которая негативно влияла на её психологическое состояние. А те, кто мог помочь ей, вовремя не увидели в этом необходимости. 

Старжинская также добавила, что при расследовании подобных случаев причины всегда одни и те же, поскольку своевременное оказание психологической помощи, в том числе школьным психологом, имеет колоссальное значение и влияет на дальнейшее развитие событий. 

Напомним, что 7 декабря ученица восьмого класса принесла в брянскую гимназию №5 охотничье ружьё отца и совершила несколько выстрелов в классе. В результате были ранены шесть её одноклассников, одна девочка была застрелена, а сама восьмиклассница покончила с собой. 

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#ск рф
#брянск
#стрельба
#гимназия
#психологическая помощь
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СК РФ объявит в розыск писателя Бориса Акунина*
18 декабря 2023, 18:32

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Следственный комитет планирует объявить в розыск писателя Бориса Акунина. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Акунина* по статьям об оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о деятельности российской армии. 

На прошлой неделе против писателя было возбуждено уголовное дело по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. 

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

**признан Минюстом РФ иноагентом
#ск рф
#розыск
#писатель
#уголовное
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Задержанный глава самарского ГУ МЧС Бойко замешан сразу в нескольких грязных делах
Задержанный глава самарского ГУ МЧС Бойко вешал кредиты на подчиненных
18 декабря 2023, 17:54

Фото: iStock/sakhorn38

Задержанный глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко брал кредиты на своих подчинённых, а деньги забирал себе. Об этом пишет Baza со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, Бойко часто вешал кредиты на своих сотрудников, а деньги забирал себе. Позже он помогал им получать премии, чтобы платить по счетам. Однако про некоторых сотрудников он забыл, тогда счета их начали арестовывать из-за задолженностей. На просьбы о помощи он не реагировал.

После массы жалоб над Бойко офицеры устроили суд чести. По их мнению, Бойко поступил недостойно своего звания. Тогда никакого наказания он не понес, однако данную характеристику внесли в его личное дело, чтобы он не мог претендовать на вышестоящую должность. Только вот перед получением новой должности информация из личного дела бесследно исчезла.

Кроме того, Бойко замешан в темной истории с квартирами. В Самарской области ему выдали жилье в закрытом военном городе Рощинском. Он должен был освободить его, когда получил другое жилье в Самаре от губернатора, однако этого он не сделал. Скандал также был оперативно замят.

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#суд
#деньги
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#жильё
#мчс
#кредиты
#скандал
#информация
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Нижегородец пристегнул к себе наручниками девушку и угрожал ей гранатой
В Нижнем Новгороде задержан мужчина, пристегнувший к себе девушку наручниками
18 декабря 2023, 17:31

Фото: iStock/Fedorovekb

В Нижнем Новгороде мужчина пристегнул к себе наручниками молодую женщину и угрожал ей электрошокером и гранатой для страйкбола. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.
Из сообщения следует, что 26-летняя девушка смогла позвонить в полицию. По ее словам, она поссорилась со своим молодым человеком, после чего он пристегнул ее к себе наручниками и насильно удерживал удерживал около получаса.

«Свои действия агрессор сопровождал демонстрацией предмета, внешне схожего с гранатой, а также электрошокера. Женщина смогла достать мобильный телефон и вызвать полицию», - пояснили в пресс-службе МВД.

Злоумышленника быстро задержали. Оказалось, что он угрожал своей жертве страйкбольной гранатой. По данному факту организована проверка.

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#женщина
#девушка
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Против писателя Акунина* возбудили уголовное дело о фейках
18 декабря 2023, 17:20

Фото: iStock/Zolnierek

В отношении писателя Бориса Акунина* возбудили уголовное дело, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, против Акунина* возбудили уголовное дело за распространение фейков о Российской армии и призывах к экстремистской деятельности. При этом, сам писатель проживает за пределами РФ.

18 декабря стало известно, что Росфинмониторинг внёс Бориса Акунина в реестр террористов и экстремистов.

Проверку в отношении писателя потребовал возбудил глава ФПБК Виталий Бородин, после высказываний Акунина о разумности атак на Крымский мост и российские города, а также призывов к разделению РФ на конфедерации.

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*Внесён в реестр террористов и экстремистов
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#крымский рф
#фейки
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Суд в Хельсинки заключил под стражу россиянина Воислава Тордена
18 декабря 2023, 17:10

Фото: iStock/gorodenkoff

Окружной суд Хельсинки заключил под стражу россиянина Воислава Тордена, подозреваемого в совершении военного преступления, об этом сообщили в Helsingin Sanomat.
«Окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу россиянина Воислава Тордена по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине», - прокомментировали ситуацию в издании.

Отмечается, что Торден будет отбывать заключение в тюрьме города Вантаа. 

Торден (Ян Петровский) был задержан в Финляндии 20 июля. Его подозревают в участии в вооруженном конфликте на Донбассе в 2014-2015 годах, а также в связях с группой «Вагнер». 

Украина просила об экстрадиции Тордена, однако, получила отказ.

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#суд
#украина
#вагнер
#финляндия
#россияне
#тюрьма
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Из России выдворили 22 участника драки с полицией у «Садовода»
18 декабря 2023, 16:58

Фото: iStock/BrianAJackson

Люблинский суд Москвы принял решение выдворить из России 22 участников драки с полицейскими у рынка «Садовод». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Двадцать два человека признаны виновными в совершении преступления по части 3 статьи 18.8, части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда либо режима пребывание в РФ), отправлены в центр временного содержания иностранных граждан», - говорится в сообщении суда.

Кроме того, еще 51 участника драки отправили под административный арест. Все они получили разные сроки за то, что не выполнили требования полицейского.

Напомним, 16 декабря на рынке Садовод в Москве мужчина напал на полицейского, после чего произошла массовая потасовка. В результате задержаны 82 человека. Рабочие напали на полицейских и окружили их. Как стало известно, причиной беспорядков стало задержание водителя, который не остановился, проигнорировав требование сотрудников. Полиции пришлось применить оружие. Они произвели два предупредительных выстрела в воздух.

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