В Днепропетровской области случился пожар на складе из-за ночных взрывов

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В Днепропетровской области из-за ночных взрывов вспыхнул пожар на складе.
Об этом в Telegram-канале написал председатель областного совета Николай Лукашук. С его слов, возгорание случилось в одном из складских зданий в Синельниковском районе.
Ранее сообщалось, что мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе Киева в ночь на 16 декабря. Серия взрывов произошла ночью в Подольском районе Киева. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале.
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«От падения обломков в складском здании произошёл пожар. Его успешно ликвидировали спасатели», —сообщил Лукашук.
«Взрывы в Подольском районе столицы», —сообщил Кличко.Читайте также:
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Мария Фирсова