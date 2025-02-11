В Калининграде произошла кража на 15 миллионов рублей

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Кража драгоценностей с валютой и мехом на 15 миллионов рублей произошла в Калининграде. Как уточнили в УМВД по области, злоумышленник проник в дом через окно. Известно, что пропало ружье.
Все произошло на улице Берлинская. По словам домовладельца, также пропали сбережения в евро, долларах, фунтах стерлингов и юанях. Кроме того, взяты позолоченные часы и коллекционные монеты.
Задержанный в настоящее время находится под стражей. Следователи продолжают поиск похищенных вещей.
Перед этим стало известно, что в Петербурге суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы за развращение двух несовершеннолетних детей. Заседание было закрытым, подробностей нет.
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Задержанный в настоящее время находится под стражей. Следователи продолжают поиск похищенных вещей.
Перед этим стало известно, что в Петербурге суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы за развращение двух несовершеннолетних детей. Заседание было закрытым, подробностей нет.
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Никита Кротов