МЧС раскрыло число госпитализированных пострадвавших в ДТП под Краснодаром

Число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Краснодарском крае выросло до 17 человек. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы Муниципального Центра Управления города Краснодара. Отмечается, что среди получивших травмы — трое детей.