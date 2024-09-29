МЧС раскрыло число госпитализированных пострадвавших в ДТП под Краснодаром

22 человека, пострадавших в ДТП с автобусом в станице Старокорсунской Краснодарского края, были госпитализированы. О количестве госпитализированных стало известно из Telegram-канала МЧС России.
«В больницу доставлены 22 пострадавших в аварии под Краснодаром», – сообщили в МЧС.
Вечером в воскресенье, 29 сентября, в станице Старокорсунской Краснодарского края столкнулись автобус и грузовик. Предположительно, грузовик и автобус врезались друг в друга на большой скорости, после чего загорелись.
На данный момент известно о 29 пострадавших в результате 29 человек.
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Александр Климов