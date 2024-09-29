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МЧС раскрыло число госпитализированных пострадвавших в ДТП под Краснодаром

МЧС России: 22 пострадавших под Краснодаром госпитазировали
29 сентября 2024, 23:43
22 человека, пострадавших в ДТП с автобусом в станице Старокорсунской Краснодарского края, были госпитализированы. О количестве госпитализированных стало известно из Telegram-канала МЧС России.
«В больницу доставлены 22 пострадавших в аварии под Краснодаром», – сообщили в МЧС.

Вечером в воскресенье, 29 сентября, в станице Старокорсунской Краснодарского края столкнулись автобус и грузовик. Предположительно, грузовик и автобус врезались друг в друга на большой скорости, после чего загорелись.



На данный момент известно о 29 пострадавших в результате 29 человек.

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#дтп
#краснодарский край
#пожар
#автобус
Власти назвали количество пострадавших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае детей
МЦУ Краснодар: в ДТП под Краснодаром пострадали трое детей
29 сентября 2024, 23:30

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Трое детей пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в станице Старокорсунской, сообщает Telegram-канал Муниципальный центр управления (МЦУ) города Краснодар в своем Telegram-канал.
«На место прибыл резервный автобус вместимостью 24 человека и в двух других автобусах есть места (в Ставрополь всего следовало три автобуса, первый попал ДТП), решается вопрос отправки пассажиров в пункт назначения», – отметили власти.

Вечером в воскресенье 29 сентября в станице Старокорсунской Краснодарского края автобус столкнулся с грузовиком , после чего произволшло возгорание. В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы.

По последним данным, в результате аварии пострадали 29 человек.

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#дтп
#автобус
#краснодарский край
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Число пострадавших после ДТП с автобусом достигло 29 человек
29 сентября 2024, 23:20

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число пострадавших в ДТП с грузовиком под Краснодаром выросло до 29 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате аварии погиб водитель грузового автомобиля. Расследование инцидента продолжается.

Вечером в воскресенье, 29 сентября, в станице Старокорсунской Краснодарского края столкнулись автобус и грузовик. Предположительно, грузовик и автобус врезались друг в друга на большой скорости, после чего загорелись. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Между тем, по данным МВД, причиной аварии с участием автобуса в станице Старокорсунской Краснодарского края мог стать выезд грузовика на полосу встречного движения. Подробности аварии выясняются.

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#дтп
#автобус
#пожар
#краснодарский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой под Краснодаром выросло до 17
29 сентября 2024, 22:28

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Краснодарском крае выросло до 17 человек. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы Муниципального Центра Управления города Краснодара. Отмечается, что среди получивших травмы — трое детей.
«На место прибыл резервный автобус вместимостью 24 человека и в двух других автобусах есть места (в Ставрополь всего следовало 3 автобуса, первый попал ДТП), решается вопрос отправки пассажиров в пункт назначения», — говорится в сообщении МЦУ.
Напомним, сегодня вечером, 29 сентября, грузовик на полной скорости столкнулся с рейсовым автобусом на трассе у станицы Старокорсунская на Кубани. Грузовик мгновенно вспыхнул, после чего огонь стремительно перебросился на перевернувшийся автобус.

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#дтп
#автобус
#пожар
#грузовик
#видео
#фура
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В сети появилось видео пожара после ДТП автобуса и фуры под Краснодаром
29 сентября 2024, 22:12

Фото: istockphoto/O_Lypa

В сети появилось видео пожара, разгоревшегося после крупного ДТП с участием автобуса и фуры в станице Старокорсунская Краснодарского края. Кадры, которые удалось заснять очевидцам аварии, опубликовал телеграм-канал «112».


Ранее краснодарское МВД озвучило предварительную причину страшного ДТП с рейсовым автобусом на Кубани —выезд водителя фуры на встречную полосу.

Напомним, сегодня вечером, 29 сентября, грузовик на полной скорости столкнулся с рейсовым автобусом на трассе у станицы Старокорсунская на Кубани. Грузовик мгновенно вспыхнул, после чего огонь стремительно перебросился на перевернувшийся автобус. По последним данным в результате аварии пострадали 22 человека, среди которых трое детей. Водитель автобуса скончался на месте от множественных ожогов.

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#дтп
#автобус
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#грузовик
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#человек
#фура
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В Иране разбился вертолет с командованием КСИР и хуситов
Тоуси: в Иране потерпел крушение с вертолет командованием КСИР и хуситов
29 сентября 2024, 21:56

Фото: istockphoto/Zeferli

В Иране потерпел крушение вертолет, на борту которого находились высокопоставленное командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и движения хуситов, заявил политический комментатор Махьяр Тоуси в своих соцсетях. Других подробностей он не предоставил, официального подтверждения информации нет.
Напомним, ранее в Иране разбился вертолет на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси. Крушение произошло 19 мая этого года. Обломки судно удалось обнаружить практически через сутки после аварии. На следующий день вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель главы государства и его делегации.

Недавно, после массовых взрывов пейджеров в Ливане 17 сентября, стали распространяться слухи о том, что причиной смерти Раиси могла стать детонация одного из таких устройств. Однако вскоре в Иране заявили, что эти сообщения являются ложными, а их цель — подорвать доверие иранского населения к военным и государственным органам страны.

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МВД озвучило возможную причину ДТП с автобусом и фурой на Кубани
МВД: выезд фуры на встречку мог стать причиной ДТП с автобусом на Кубани
29 сентября 2024, 21:39

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Причиной страшного ДТП с рейсовым автобусом на Кубани мог стать выезд водителя фуры на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В воскресенье вечером грузовик на полной скорости столкнулся с рейсовым автобусом на трассе у станицы Старокорсунская на Кубани. Грузовик мгновенно вспыхнул, после чего огонь стремительно перебросился на перевернувшийся автобус. По последним данным в результате аварии пострадали 22 человека, среди которых трое детей. Водитель автобуса скончался на месте от множественных ожогов.

По предварительной версии, водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Есть версия, что он мог уснуть за рулём. В настоящее время обстоятельства и детали ДТП уточняются.

Пожар на месте аварии полностью ликвидировали, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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#грузовик
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#столкновение
#мвд
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Более 20 человек пострадали в страшном ДТП в Краснодарском крае
МЧС: 22 человека пострадали в ДТП с фурой и автобусом в Краснодарском крае
29 сентября 2024, 21:21

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В страшном ДТП в Краснодарском крае погиб один человек, ещё 22 человека получили ранения. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
Напомним, что в воскресенье вечером фура на полной скорости столкнулась в рейсовым автобусом в станице Старокорсунская на Кубани. В результате этого грузовик загорелся, а автобус опрокинулся. Огонь стремительно перебрался на пассажирский транспорт. На месте работают экстренные службы.

По последним данным, в результате столкновения на месте скончался водитель автобуса. Также пострадали 22 человека. Четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. Пострадавших госпитализируют в ближайшие больницы. Среди раненых также есть дети.

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#дтп
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#столкновение
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В ЛНР заявили, что причиной массовых пожаров могут быть умышленные поджоги
Пасечник: причиной пожаров в ЛНР могут быть умышленные поджоги
29 сентября 2024, 21:00

Фото: iStock/Олег Копьёв

Пожары в Луганской Народной Республике (ЛНР) могут вспыхивать в результате умышленных поджогов, на это указывают определённые данные. Такое заявление сделал глава региона Леонид Пасечник в своём Telegram-канале.
В настоящее время ситуация с пожарами на территории республики стабилизирована. В трёх муниципалитетах и под Луганском ликвидированы крупные очаги возгорания. Сотрудники МЧС России полностью контролируют ситуацию.

По словам Пасечника, характер пожаров указывает на то, что это могли быть умышленные поджоги. Тушение осложняют погодные условия.

Глава ЛНР поручил силовым структурам принять меры по установлению причастных к поджогам лиц.

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#поджог
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Большой неожиданностью обернулась попытка задержать наркоманку в Москве
SHOT: собиравшую веточки для детской поделки маму в Москве приняли за наркоманку
29 сентября 2024, 20:59

Фото: iStock/FotoDuets

В Москве приняли за наркоманку маму, которая собирала веточки для детской поделки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что женщину даже пытались задержать.
По данным издания, все произошло в Тушино, когда москвич увидел женщину, которая прямо под его окнами искала в полутьме закладку. Мужчина решил проявить гражданскую ответственность и задержать наркоманку, однако все оказалось не так, как он себе представлял. Женской фигурой, копошившейся в темноте палисадника, оказалась мама, которая собирала веточки для поделки в детский сад. Из ее карманов даже торчали желтые листья.

Полицию вызывать не пришлось.

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#наркотики
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