МЧС раскрыло число госпитализированных в результате ДТП под Краснодаром

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Семь человек госпитализированы в результате ДТП в станице Старокорсунской Краснодарского края, сообщает ГУ МЧС России по региону.
«По итогам обследования госпитализировано семь человек», — отмечается в заявлении ведомства.
Вечером в воскресенье 29 сентября в станице Старокорсунской Краснодарского края столкнулись автобус и грузовик, после чего произошло возгорание.
На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, 31 человек пострадал, 22 были госпитализированы. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.
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