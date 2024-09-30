Стала известная возможная причина пожара в жилом доме Москвы

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По словам жителей, причиной пожара в жилом комплексе «Селигер Сити» в московском Дегнино может быть взрыв газового баллона. О пожаре сообщили «Известия» в своем Telegram-канале.
Через несколько минут после возгорания человек выпрыгнул из окна. Очевидцы пытались помочь человеку в здании, расстилая одеяла, но тут раздался хлопок, и фасад здания обрушился, пишет издание.
Дептранс Москвы сообщил, что из-за пожара в квартире был закрыт для движения проезд Ильменского от дома 14к8 до дома 14к3.
Пожар в комплексе «Селигер Сити» возник около 03:00 по московскому времени в квартирах на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жители Ильменского проезда стали звать на помощь, двое были спасены.
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Дептранс Москвы сообщил, что из-за пожара в квартире был закрыт для движения проезд Ильменского от дома 14к8 до дома 14к3.
Пожар в комплексе «Селигер Сити» возник около 03:00 по московскому времени в квартирах на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жители Ильменского проезда стали звать на помощь, двое были спасены.
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Александр Климов