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МЧС раскрыло протяженность загрязненного мазутом берега Кубани

МЧС: предстоит очистить от мазута 54 километра берега Черного моря на Кубани
Фото: iStock/dehooks

Фото: iStock/dehooks

Протяженность берега Черного моря на Кубани, который предстоит очистить от мазута, составляет 54 км. Об этом сообщило МЧС России.


Утверждается, что в Анапе необходимо очистить 44 км береговой линии, а в Темрюкском районе — 10 км. В субботу, 20 декабря, в Краснодарском крае были найдены повторные выбросы мазута и загрязнение берега.

Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива в воскресенье, 15 декабря. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов.

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