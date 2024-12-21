МЧС раскрыло протяженность загрязненного мазутом берега Кубани

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Протяженность берега Черного моря на Кубани, который предстоит очистить от мазута, составляет 54 км. Об этом сообщило МЧС России.
Утверждается, что в Анапе необходимо очистить 44 км береговой линии, а в Темрюкском районе — 10 км. В субботу, 20 декабря, в Краснодарском крае были найдены повторные выбросы мазута и загрязнение берега.
Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива в воскресенье, 15 декабря. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов.
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Екатерина Коршунова