Танкер «Меркурий» с 19 людьми на борту потерял ход у острова Симушир

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Танкер «Меркурий», на борту которого находятся 19 членов экипажа, потерял ход в Тихом океане у острова Симушир. Несмотря на сложившуюся ситуацию, жизни членов экипажа ничего не угрожает.
По данным спасателей, инцидент произошел 17 декабря, когда главный двигатель судна остановился. Судно находилось в 50 км северо-восточнее острова Симушир.
Для оказания помощи танкеру из порта Корсакова вышло спасательное судно «Рубин», которое направляется к «Меркурию» для его буксировки в безопасное место.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Петербурге парень пытался поджечь военкомат.
Также известно, что появились новые данные о каршеринговом автомобиле, связанном с гибелью Кириллова.
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«Вечером 17 декабря в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области от морского спасательного подцентра города Петропавловска-Камчатского поступила информация о том, что в Тихом океане в 50 км северо-восточнее острова Симушир в результате остановки главного двигателя потерял ход танкер «Меркурий». На борту судна находятся 19 человек экипажа, угрозы жизни экипажа нет», — сообщили ТАСС в Центре управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Для оказания помощи танкеру из порта Корсакова вышло спасательное судно «Рубин», которое направляется к «Меркурию» для его буксировки в безопасное место.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Петербурге парень пытался поджечь военкомат.
Также известно, что появились новые данные о каршеринговом автомобиле, связанном с гибелью Кириллова.
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Мария Моисеева