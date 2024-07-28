МЧС России начали поиски двухлетнего ребенка в российском регионе

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Спасатели МЧС России начали поиски двухлетнего ребенка в Архангельской области, сообщает Telegram-канал ведомства.
Вертолет Ми-8 МЧС России вместе со спасателями и кинологами вылетел из Архангельска в Плесецкий район. Отмечается, что в поисково-спасательной операции также участвуют операторы беспилотников МЧС.
Последний раз девочку видели в поселке Белое Озеро. Местные пожарные уже опустошили и исследовали колодцы в районе поиска.
Ранее во Всеволжском районе Ленинградской области трехлетняя девочка утонула в бассейне ресторана.
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Последний раз девочку видели в поселке Белое Озеро. Местные пожарные уже опустошили и исследовали колодцы в районе поиска.
Ранее во Всеволжском районе Ленинградской области трехлетняя девочка утонула в бассейне ресторана.
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Александр Климов