Спасатели приступят к работе после прорыва дамбы в Челябинской области

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Спасатели МЧС России приступят к аварийно-восстановительным работам на фоне прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области после наступления светлого времени суток, передает РИА Новости.
Прорыв дамбы произошел сегодня вечером, 26 июля, на Киалимском водохранилище. В Карабашском округе Челябинской области после этого ввели режим чрезвычайной ситуации.
По данным властей, вода прибывает в близлежащие поселки Мухаметово, Карасево, Байдашево, Киолим, Сактаево. Они находятся в двух и более километрах от водохранилища, совокупно в них проживают около 200 человек.
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По данным властей, вода прибывает в близлежащие поселки Мухаметово, Карасево, Байдашево, Киолим, Сактаево. Они находятся в двух и более километрах от водохранилища, совокупно в них проживают около 200 человек.
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Александр Климов