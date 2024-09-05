МЧС России: в Рязани потушили открытый огонь на картонно-рубероидном заводе

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На территории предприятия в Рязани потушили открытый огонь. Об этом сообщили в МЧС России. По данным ГТРК Ока, пожар произошел на картонно-рубероидном заводе, с огнем борются 35 спасателей и 10 единиц спецтехники.
Изначально МЧС РФ сообщило о горящих строениях и битуме на площади в 700 квадратных метров, а позднее — о локализации пожара на 500 квадратах.
Ранее сообщалось, что в белорусском Гомеле загорелось здание склада после падения сбитого беспилотника. Отмечалось, что подразделения ведомства уже локализовали пожар. В результате возгорания и падения осколков дрона никто не пострадал, однако огонь повредил пять квадратных метров кровли склада.
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«В 17.38 ликвидация открытого горения», — указано в сообщении министерства.
Ранее сообщалось, что в белорусском Гомеле загорелось здание склада после падения сбитого беспилотника. Отмечалось, что подразделения ведомства уже локализовали пожар. В результате возгорания и падения осколков дрона никто не пострадал, однако огонь повредил пять квадратных метров кровли склада.
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Данил Пономарев