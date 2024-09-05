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МЧС России: в Рязани потушили открытый огонь на картонно-рубероидном заводе

05 сентября 2024, 19:45
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

На территории предприятия в Рязани потушили открытый огонь. Об этом сообщили в МЧС России. По данным ГТРК Ока, пожар произошел на картонно-рубероидном заводе, с огнем борются 35 спасателей и 10 единиц спецтехники.
Изначально МЧС РФ сообщило о горящих строениях и битуме на площади в 700 квадратных метров, а позднее — о локализации пожара на 500 квадратах.
«В 17.38 ликвидация открытого горения», — указано в сообщении министерства.


Ранее сообщалось, что в белорусском Гомеле загорелось здание склада после падения сбитого беспилотника. Отмечалось, что подразделения ведомства уже локализовали пожар. В результате возгорания и падения осколков дрона никто не пострадал, однако огонь повредил пять квадратных метров кровли склада.

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#мчс
#пожар
#здание
#рф
Суд арестовал дом экс-замминистра обороны Попова и Harley-Davidson его зама
05 сентября 2024, 19:24

Фото: istock/Zolnierek

Суд наложил арест на все имущество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, включая загородный дом и подсобные строения. Об этом со ссылкой на пресс-службу СК России сообщает РИА Новости. Вместе с тем под арестом оказались иномарки и мотоцикл Harley-Davidson, принадлежащие его заму — замначальнику Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиру Шестерову.
«Cудом удовлетворено ходатайство следователя ГВСУ СКР о наложении ареста на имущество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова: загородного дома и подсобных строений», — указано в сообщении.
Иван Попов был задержан 21 мая. Ему предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следствие считает его причастным к хищению металлоконструкций на сумму свыше 130 миллионов рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

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#мошенничество
#следствие
#дома
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Приехал к бабушке и умер: мальчик из Уфы внезапно скончался перед компьютером, подробности
05 сентября 2024, 18:34

Фото: istock / BrianAJackson

Жителей Уфы потрясла трагедия: 13-летний мальчик внезапно погиб, когда гостил у бабушки. Трагедия произошла в тот момент, когда подросток играл в компьютерную игру. О том, что произошло с ребенком и в чем общественность поспешила обвинить пожилую родственницу расскажет редакция «Радио 1».

Мальчик скончался в гостях у бабушки


13-летний подросток приехал навестить бабушку в выходные дни.

Ничто не предвещало беды: восьмиклассник, как обычно, сел поиграть за компьютером, но вскоре бабушка обнаружила его без сознания. Как выяснили позже, мальчик скончался от удара электрическим током, когда прикоснулся к незакрытому системному блоку. Мощный разряд поразил его, и он умер почти мгновенно.

Подробности трагедии


Системный блок уже пять лет находился на полу открытым, рассказали правоохранители знакомые семейства.

«Камиль, вероятно, качаясь на стуле, задел «системник», и, падая, инстинктивно схватился за батарею. В комнате он был один, дверь была закрыта», — сообщили в полиции.
Фото: istock / Dorin Puha

Что известно о погибшем мальчике


13-летний мальчик рос смышлёным и активным ребенком. Он увлекался футболом, хорошо учился, помогал семье в домашних делах, заботился о младшем брате. В свободное время он часто играл в любимую компьютерную игру.

«Учился нормально, никогда не пропускал занятия и всегда умел развеселить класс», — рассказали о покойном ребенке в школе.

За что в Сети обрушились на бабушку мальчика


Пользователи Сети возложили всю вину за произошедшее на бабушку, к которой внук приехал на выходные.

«А куда смотрела бабушка?», «Виновата его родственница», «Он умер из-за халатности бабушки», — пишут комментаторы.
Нашлись и те, кто упрекнул в трагедии отца ребенка. По мнению общественности, он не обеспечил безопасность ребенка, не изолировав системный блок.

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#безопасность
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#компьютер
#удар
#ребёнок
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В Богородском округе загорелся лес, поджигателей нашли
05 сентября 2024, 17:43

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл на территории Кудиновского участкового лесничества в одном километре от посёлка Зелёный Богородского городского округа, возгорание удалось оперативно потушить, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание площадью 0,01 гектара было обнаружено в ходе наземного патрулирования. На место немедленно отправили пять лесных пожарных и три единицы спецтехники. На ликвидацию огня ушёл час», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. Виновные в поджоге уже установлены, материалы по делу направлены в надзорные органы.

В областном Комлесхозе напомнили, что за поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрены крупные штрафы: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. В некоторых случаях возможно привлечение виновного к уголовной ответственности и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#поджог
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Самый пошлый заказ в жизни: московского курьера попросили отвезти интим-игрушку с наркотиками
Baza: в Москве курьера попросили доставить интим-игрушку с наркотиками внутри
05 сентября 2024, 17:37

Фото: iStock/nirat

Московского курьера попросили доставить интим-игрушку якобы на день рождения подруги, но внутри оказался сверток с наркотиками. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Посылку он отнес в полицию, указано в материале.
По данным издания, курьер провел в ожидании получателя больше 20 минут, а пакет с посылкой ему не понравился сразу, потому он и решил отнести его в полицию — на всякий случай. Оказалось, что интуиция не подвела молодого человека — внутри интим-игрушки полицейские нашли сверток с наркотиками.

Ранее сообщалось, что в Москве напали с ножом на курьера верхом на электровелосипеде. В ходе перебранки его ранили в живот. Нападавшие сбежали, а доставщика увезли в больницу.

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#полицейские
#доставка
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Неизвестные прислали военкору Скутиной букет цветов со взрывчаткой в ЛНР
05 сентября 2024, 17:27

Фото: iStock/Marina Komrakova

В ЛНР неизвестные попытались убить военного корреспондента Ксению Скутину, ей доставили букет цветов, начиненный пятью кг взрывчатки. Об этом пишет Mash на Донбассе.
Женщина приехала на Донбасс из Сургута и работает военкором добровольческого отряда «Небесные воины», а также является оператором БПЛА. За свою работу она удостоена трех орденов и двух медалей. А в воскресенье она готовится получить орден Мужества.

Согласно данным издания, неделю назад Ксения переехала в новую квартиру, адрес которой знали только самые близкие люди. В среду ей вдруг привезли букет цветов в ведре и оставили у двери. Заподозрив неладное журналист надела бронежилет, сняла с кровати матрас, вышла на балкон и прикрылась им. Уже после этого она вызвала саперов, которые нашли в ведре с цветами самодельную бомбу.

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#донбасс
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«Очень хотела в Европу»: бездетная пара из Германии убила беженку-украинку, чтобы забрать ее дочь
05 сентября 2024, 17:11

Фото: iStock/bedya

Семейной паре из Германии предъявлено обвинения в убийстве украинской женщины, ее матери, а также в похищении новорожденной девочки, которую они собирались воспитать как свою. О том, как беженка с Украины и ее мать стал жертвами бездетной немецкой семьи расскажет редакция «Радио 1».

Семья из Германии познакомилась с украинками в чате


Бездетная семейная пара из Германии завела дружбу с беременной женщиной и её матерью в популярном мессенджере. Узнав о том, что девушка находится в Германии вместе с матерью в статусе беженцев, супруги решили убить их, а ребенка, которого вынашивала молодая украинка, забрать себе.

Убийство беженок с Украины

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Вскоре девушка родила девочку, о чем рассказала своим новым знакомым. Тогда немецкая пара пригласила женщин отпраздновать рождение ребенка в ресторан. Во время ужина супруги добавили успокаивающее средство в напитки двух женщин. Когда пожилая мать почувствовала себя плохо, они предложили отвезти её в медицинское учреждение, а молодую мать пригласили к себе домой.

По сведениям прокуратуры, мужчина повёз пожилую женщину к озеру, где несколько раз нанёс ей удары по голове предметом, а затем сбросил её в воду.

Аналогичным способом жители Германии избавились от матери ребенка. После этого пара подожгла тело и вернулась домой с новорожденным.

«За что боролась», «Видимо, она очень хотела в Европу», — комментируют трагедию пользователи Сети.


Уголовное дело


В марте 2024 года семейная пара предстала перед судом. По словам обвиняемых, причиной для двойного преступления стало их «давнее, не осуществившееся желание иметь дочь». Оказалось, что у супругов есть трое сыновей. Сосед семейства рассказал на суде, что ранее мужчина сообщил ему, что они ждут рождение дочери. При этом его супруга беременна не была.

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#беженцы
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Стала вдовой на третий день: семейное путешествие молодоженов из Иркутска закончилось трагедией
05 сентября 2024, 16:26

Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

20 августа в Иркутской области произошла трагедия: в страшном ДТП погиб молодой парень. Чудовищная авария произошла вскоре после свадьбы молодоженов. О том, как оборвалась жизнь 24-летнего Ивана, и кто в этом виноват – читайте в материале «Радио 1».

Свадьба молодоженов из Иркутска


Молодожены Иван и Инна познакомились 2013 году, находясь на лечении в одной больнице. В 2024 году пара решила узаконить отношения.

«Свадьба была великолепной! А вот про медовый месяц мы даже не задумывались. На наше торжество в Забайкалье прибыли друзья из Иркутска и пригласили нас к ним, чтобы показать Байкал. Мы, конечно, согласились», – поделилась Инна с журналистами «КП – Иркутск».

Молодожены отправились в поездку на автомобили Subaru вместе с друзьями. Сначала они провели время в Иркутске, а 20 августа решились поехать в Листвянку, к озеру Байкал. Поездка прошла без инцидентов: они собрали множество сувениров, катались на катере и посетили зоопарк. Ночевать на месте они не собирались, поэтому к вечеру вернулись обратно.

Инна признается, что в начале хотела занять правое заднее пассажирское место, чтобы любоваться пейзажами. Но по непонятной причине Иван стал настаивать, чтобы она села слева. Спорить по этому пустяку не стали, и она уступила.


Смертельное ДТП

Фото: iStock/Dmitry Alferov

За рулем был друг пары, который был совершенно трезв. Скорость автомобиля была немаленькой, что, похоже, и сыграло ключевую роль. На одной из горок авто внезапно подняло, и при приземлении на неровной дороге водитель потерял контроль. Инна запомнила момент, когда машина стремительно врезалась в деревья, затем – удар и хруст веток. Когда все утихло, она увидела мужа без сознания, сидящего в странной позе.

Один из случайных прохожих помогла девушке выбраться из машины, предложив свою помощь.

«Он вытащил меня через окно. После того как освободилась, я побежала к Ивану», – рассказывала девушка.

Дверь со стороны ее мужа застряла, и она пыталась его извлечь, но безуспешно.

Прибывшие на место аварии спасатели и медики сообщили, что мужчина, к сожалению, скончался на месте из-за тяжёлого удара. Друг пары, который находился за рулем, очень сожалел о произошедшем и просил у девушки прощение. В настоящее время с ним работают правоохранители.

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#удар
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Ярославский депутат на «Танке» врезалась в автобус
Восемь человек пострадали в ДТП с депутатом Ярославской облдумы
05 сентября 2024, 16:11

Фото: iStock/conejota

Зампредседателя комитета Ярославской областной думы по образованию и туризму Марина Степанова устроила ДТП в Рыбинке, не уступив дорогу автобусу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Отмечается, что авария произошла в Рыбинске. Депутат ехала на внедорожнике TANK и не уступила дорогу автобусу. Со всей скорости она врезалась в пассажирский транспорт. В результате этого пострадали восемь человек, в числе которых сама депутат, водитель автобуса и шесть пассажиров. Все пострадавшие госпитализированы в больницы области.

Также выяснилось, что Степанова не оплатила 23 штрафа, большинство из которых выписаны за превышение скорости.

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#дтп
#депутат
#автобус
#авария
#госпитализация
#пострадавший
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Экс-банкиру Кононову дали 12 лет за хищение у хоккеиста Радулова более 1,6 млрд
05 сентября 2024, 16:09

Фото: istock/Michał Chodyra

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего банкира Сергея Кононова за хищение денежных средств «Транснационального банка», в том числе более 1,6 млрд рублей со счета хоккеиста Александра Радулова. Об этом сообщает РИА Новости. Кононова признали виновным в нескольких эпизодах части 4 статьи 159 УК: Мошенничество, указано в материале.
«Суд приговорил Кононова к 12 годам лишения свободы», — заявили в суде.
В апреле 2015 года, когда у «Транснационального банка» отозвали лицензию, на счету у хоккеиста Радулова было около 20 миллионов долларов. Сначала ему пообещали вернуть деньги и даже заключили контракт о постепенной выплате, однако вскоре переводы остановились. После арбитражный суд обязал Кононова выплатить спортсмену весь долг вместе с процентами — порядка 25 миллионов долларов.

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#контракт
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