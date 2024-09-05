Здание склада загорелось при падении сбитого беспилотника в Гомеле

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В белорусском Гомеле загорелось здание склада после падения сбитого беспилотника. Об этом сообщило МЧС Белоруссии в своём Telegram-канале.
Отмечается, что подразделения ведомства уже локализовали пожар. В результате возгорания и падения осколков дрона никто не пострадал, однако огонь повредил пять квадратных метров кровли склада.
Ранее дежурные силы по система ПВО ВС Белоруссии сообщали, что ночью были сбиты украинские беспилотники, вторгнувшиеся в воздушное пространство страны.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, заявили в командовании вооружёнными силами и войсками противовоздушной обороны.
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Ранее дежурные силы по система ПВО ВС Белоруссии сообщали, что ночью были сбиты украинские беспилотники, вторгнувшиеся в воздушное пространство страны.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, заявили в командовании вооружёнными силами и войсками противовоздушной обороны.
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Анастасия Чинкова