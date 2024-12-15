МЧС сообщило о первом погибшем при крушении танкеров в Керченском проливе

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С потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть 212» эвакуированы все 13 членов экипажа, один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что из-за сильного шторма получили повреждения два нефтяных танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На их борту находились 13 и 14 членов экипажа соответственно. На место прибыли вертолёты МЧС РФ и спасательные буксиры.
Известно, что один из кораблей сел на мель, а другой – лёг на дрейф. В результате их повреждения произошёл разлив мазута в Чёрное море. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов. Эвакуация людей продолжается.
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Анастасия Чинкова