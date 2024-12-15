Восемь членов экипажа спасли с терпящего бедствие танкера «Волгонефть 212»

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Восемь членов экипажа потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть 212» подняты из воды. Спасение оставшихся пяти человек продолжается, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Ранее сообщалось, что грузовое судно «Волгонефть 212», перевозящее более четырёх тонн мазута, терпит бедствие в районе Керченского пролива. Позднее стало известно о танкере «Волгонефть 239» с 14 членами экипажа на борту, которое также подало сигнал бедствия. К ним отправили спасательные буксиры и два вертолёта МЧС России.
В настоящее время один из кораблей сел на мель, а второй – лёг на дрейф. Тажке произошёл разлив нефтепродуктов в Чёрное море.
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Анастасия Чинкова